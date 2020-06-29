26.54 / 26.74 29.64 / 29.99
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Вторая волна коронавируса: близ Пекина на карантин отправили полмиллиона человек

0:09 29 июня 2020
Пекин сегодня

В воскресенье, 28 июня, в китайском округе Аньсинь, расположенном в 15 километрах от Пекина, был снова введен жесткий карантин. Въезд в округ и выезд из него закрыты, жители должны оставаться дома, выходить в магазин или аптеку может только один человек от семьи. В Аньсине проживают около полумиллиона человек.

При этом власти утверждают, что эпидемическая ситуация в округе уже улучшается. С начала апреля до начала июня в Пекине не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Однако с 11 июня по настоящее время COVID-19 обнаружили у 311 человек. За последние сутки добавилось еще 14 зараженных.

Ранее китайские власти сообщали, что очагом нового распространения коронавируса стал крупнейший в Пекине продовольственный рынок «Синьфади», который за последний месяц посетили около 200 тысяч человек. Агентство Xinhua сообщает, что компании из Аньсиня поставляли на рынок пресноводную рыбу. Ранее утверждалось, что именно рыба вызвала вспышку заражения у работников «Синьфади».

Тогда на карантин были отправлены жители нескольких районов Пекина. Издание Global Times пишет, что теперь тесты на коронавирус должны сдать работники всех салонов красоты и парикмахерских в Пекине.

Читайте в «ФАКТАХ»: Коронавирус поразил Китай еще в конце прошлого лета: в США опубликовали громкое расследование (фото)

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

женщина

С детства прикованная к инвалидной коляске украинка родила третьего ребенка (видео)

Дональд Трамп

Трамп назвал своих сторонников-расистов великими людьми (видео)

Выборы в Польше

Выборы президента Польши: названы прошедшие во второй тур кандидаты

Украина США

США заявили о поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер