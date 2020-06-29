Вторая волна коронавируса: близ Пекина на карантин отправили полмиллиона человек

Мир

В воскресенье, 28 июня, в китайском округе Аньсинь, расположенном в 15 километрах от Пекина, был снова введен жесткий карантин. Въезд в округ и выезд из него закрыты, жители должны оставаться дома, выходить в магазин или аптеку может только один человек от семьи. В Аньсине проживают около полумиллиона человек.

При этом власти утверждают, что эпидемическая ситуация в округе уже улучшается. С начала апреля до начала июня в Пекине не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Однако с 11 июня по настоящее время COVID-19 обнаружили у 311 человек. За последние сутки добавилось еще 14 зараженных.

Ранее китайские власти сообщали, что очагом нового распространения коронавируса стал крупнейший в Пекине продовольственный рынок «Синьфади», который за последний месяц посетили около 200 тысяч человек. Агентство Xinhua сообщает, что компании из Аньсиня поставляли на рынок пресноводную рыбу. Ранее утверждалось, что именно рыба вызвала вспышку заражения у работников «Синьфади».

Тогда на карантин были отправлены жители нескольких районов Пекина. Издание Global Times пишет, что теперь тесты на коронавирус должны сдать работники всех салонов красоты и парикмахерских в Пекине.

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