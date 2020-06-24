29 июня 2020

«Люди стремятся выучиться чему угодно, только не умению мыслить. Они учатся писать, петь, хорошо говорить, чувствовать, но никогда не учатся мыслить…» Эти слова принадлежат Антуану де Сент-Экзюпери, французскому писателю, поэту и лётчику, прославившемуся на весь мир удивительной книгой, которую многие из нас начинают читать в детстве, читают на протяжении всей жизни, а до конца понимать начинают где-то на последних страницах. Нет, не его книги, а своего земного бытия.

Он родился ровно 120 лет назад, 29 июня 1900 года, в городе Лионе, в обедневшей графской семье. Мало кто знает о том, что будущий знаменитый писатель даже обладал дворянским титулом — виконт. Это было что-то среднее между бароном и графом. Бедность и ранняя смерть отца быстро приучили маленького Тонио (так его называли в семье) всего добиваться самому. Он сам поступил в колледж иезуитов, по окончанию которого отправился в Париж учиться в Школе изящных искусств на архитектора. Там же он то подрабатывал продавцом в книжной лавке, то пытался заработать продажей автомобилей. И писал, писал, писал…

Уже тогда в нём проснулся писательский талант. И главной темой его первых произведений было небо. Он ведь с детства мечтал летать. Ему было 12 лет, когда знаменитый французский лётчик Г. Вроблевски взял его в полёт и настолько заразил страстью парить высоко над землёй, что Антуан всю свою короткую жизнь после этого только и бредил небом. До самого последнего дня.

Воплощая свою единственную мечту, он стал сначала гражданским лётчиком, а уже гораздо позже — военным. Заработав первые деньги, он купил настоящий самолёт и решил совершить перелёт из Парижа во Вьетнам. Однако в небе над Ливией случилась серьёзная поломка — и самолёт рухнул в пустыню. Только благодаря счастливой случайности разбившегося пилота обнаружили в песках местные кочевники и спасли. Всего в своей лётной биографии Антуан де Сент-Экзюпери ровно 15 раз терпел авиакатастрофы. И всякий раз чудом выбирался живым из этих переделок. 16-й раз оказался для него роковым. В июле 1944 года, участвуя в бою с немецкими истребителями, автор известного уже во всём мире «Маленького принца» был сбит противником и вместе с самолётом упал в морскую пучину. В обломках самолёта, обнаруженных на морском дне только в 2000-м году, нашли браслет пилота с выгравированными на нём именами Экзюпери и его жены. Бывший лётчик «Люфтваффе» Хорст Рипперт признался, что самолёт Экзюпери сбил он. Хотя, если бы знал, кто ему противостоит, никогда этого не сделал бы, так как давно был поклонником творчества французского писателя.

«Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не хочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это её, а не вас я поливал каждый день. Её, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Её загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для неё убивал гусениц, только двух или трёх оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя…» «На этом свете меня огорчает только одно, — говорил Экзюпери. — То, что нужно становиться взрослым…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.