Гороскоп

День, не терпящий лени и безделья: гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Понедельник, 29 июня, — день, не терпящий лени и безделья. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам гороскоп на 29 июня.

ОВЕН

Хорошее время для налаживания полезных связей и крупных покупок. Не исключены неожиданные подарки или приятные сюрпризы.

ТЕЛЕЦ

На службе могут возникнуть небольшие сложности, но благодаря быстроте реакции и организаторским способностям сумеете достигнуть желаемого результата.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня стоит рассчитывать только на собственные силы. Во второй половине дня нежелательно отправляться в поездки, особенно дальние.

РАК

Гороскоп советует провести этот день в спокойной обстановке — эмоциональные перегрузки могут негативно сказаться на вашем самочувствии.

ЛЕВ

Благодаря оптимистическому настрою и решительным действиям удастся добиться неплохих результатов как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. После обеда остерегайтесь травм.

ДЕВА

Ваши упрямство и несговорчивость могут стать причиной серьезной ссоры. Постарайтесь все же найти с окружающими общий язык.

ВЕСЫ

Доверительные отношения с малознакомыми людьми и неверная оценка ситуации могут повлечь финансовые потери. Встреча со старыми друзьями надолго зарядит вас позитивной энергией.

СКОРПИОН

Не стоит идти на сделку со своей совестью ради сомнительной выгоды. Помните: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

СТРЕЛЕЦ

Этот день прибавит упорства, решимости и веры в себя. Можете смело браться за воплощение задуманного.

КОЗЕРОГ

Решить все проблемы одним махом сегодня вам вряд ли удастся. Постарайтесь выстроить четкий план действий и следуйте ему неукоснительно.

ВОДОЛЕЙ

Денежными вопросами нынче лучше не заниматься. Да и с крупными покупками, особенно в Интернете, желательно повременить — велик риск потерять свои кровно заработанные.

РЫБЫ

Спешка вам сегодня совершенно ни к чему — допущенную впопыхах ошибку исправить окажется довольно проблематично. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе.

Хорошего вам дня!

Ранее о том, что, согласно лунному календарю, можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 29 июня по 5 июля 2020 года, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

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