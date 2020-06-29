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День, не терпящий лени и безделья: гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака
Понедельник, 29 июня, — день, не терпящий лени и безделья.
«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам гороскоп на 29 июня.
ОВЕН
Хорошее время для налаживания полезных связей и крупных покупок. Не исключены неожиданные подарки или приятные сюрпризы.
ТЕЛЕЦ
На службе могут возникнуть небольшие сложности, но благодаря быстроте реакции и организаторским способностям сумеете достигнуть желаемого результата.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня стоит рассчитывать только на собственные силы. Во второй половине дня нежелательно отправляться в поездки, особенно дальние.
РАК
Гороскоп советует провести этот день в спокойной обстановке — эмоциональные перегрузки могут негативно сказаться на вашем самочувствии.
ЛЕВ
Благодаря оптимистическому настрою и решительным действиям удастся добиться неплохих результатов как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. После обеда остерегайтесь травм.
ДЕВА
Ваши упрямство и несговорчивость могут стать причиной серьезной ссоры. Постарайтесь все же найти с окружающими общий язык.
ВЕСЫ
Доверительные отношения с малознакомыми людьми и неверная оценка ситуации могут повлечь финансовые потери. Встреча со старыми друзьями надолго зарядит вас позитивной энергией.
СКОРПИОН
Не стоит идти на сделку со своей совестью ради сомнительной выгоды. Помните: лучше синица в руках, чем журавль в небе.
СТРЕЛЕЦ
Этот день прибавит упорства, решимости и веры в себя. Можете смело браться за воплощение задуманного.
КОЗЕРОГ
Решить все проблемы одним махом сегодня вам вряд ли удастся. Постарайтесь выстроить четкий план действий и следуйте ему неукоснительно.
ВОДОЛЕЙ
Денежными вопросами нынче лучше не заниматься. Да и с крупными покупками, особенно в Интернете, желательно повременить — велик риск потерять свои кровно заработанные.
РЫБЫ
Спешка вам сегодня совершенно ни к чему — допущенную впопыхах ошибку исправить окажется довольно проблематично. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе.
Хорошего вам дня!
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