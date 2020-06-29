Гороскоп

Воздержитесь от судьбоносных решений: гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака

Вторник, 30 июня, -день, когда желательно не принимать важных и судьбоносных решений. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам гороскоп на 30 июня.

Овен

Если у вас возникло хоть малейшее сомнение в собственных силах, то желательно и не браться сегодня за что-то новое и серьезное. Желательно посвятить это время семье.

Телец

Работа не потребует от вас больших затрат сил, поэтому можно немного расслабиться. Если душа будет жаждать какого-то разнообразия, устройте ей такой праздник.

Близнецы

Вас, вероятнее всего, будут терзать сомнения о правильности недавно принятого важного решения. Гоните прочь пессимистическое настроение. Ведь все, что ни делается — к лучшему.

Рак

Постарайтесь как можно быстрее расправиться с текущими делами и оставшееся время всецело посвятите себе.

Лев

Особых проблем сегодня не предвидится. Предстоит немало встреч и общения. Полученная информация поможет пролить свет на волнующую вас ситуацию.

Дева

Ваша энергия просто будет бить ключом, поэтому следует направить ее в нужное русло. Это хороший день для начала ремонта, не забывайте только о технике безопасности.

Весы

Ваш успех и финансовое благополучие могут вызвать зависть у окружающих. Старайтесь не распространяться о своем положении — вы и себе нервы сбережете, и не дадите недругам лишний повод для сплетен.

Скорпион

Непростой и противоречивый день ожидается. С одной стороны он сулит неплохие возможности, а с другой — предупреждает о том, что не следует поддаваться иллюзиям.

Стрелец

Решение финансовых вопросов окажется весьма удачным, а в личных отношениях придется пожертвовать чем-то важным ради общения с любимым человеком.

Козерог

Ваше положение сейчас может оказаться довольно-таки шатким и вы не совсем будете понимать, как действовать в такой обстановке. Чтобы определиться с дальнейшей тактикой поведения, следует призвать на помощь верных друзей или более опытных товарищей.

Водолей

Ровный и спокойный день ожидается, каких-либо потрясений он не готовит. Правда, не исключены крупные денежные расходы, связанные с кем-то из родственников.

Рыбы

Благодаря своей коммуникабельности и высокой работоспособности сумеете добиться отличных результатов. В семейных отношениях могут возникнуть разногласия, постарайтесь решить проблему дипломатическим путем.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали лунный календарь на 29 июня — 5 июля.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter