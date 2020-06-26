Гороскоп

Когда покупать лотерейные билеты и стричься: лунный календарь на 29 июня – 5 июля

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 29 июня по 5 июля 2020 года, когда заниматься спортом, стричься или идти в баню, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскопы на каждый день читайте здесь

29 июня

Символ дня: летучая мышь

Характеристика: рекомендуется как можно меньше общаться с людьми — особенно теми, кто настроен недоброжелательно.

Бизнес и финансы: день неблагоприятен для финансовых операций. Не стоит начинать новые дела, лучше сосредоточиться на незавершенных и довести их до ума.

Личная жизнь: неожиданная встреча может стать началом нового романа.

Здоровье: при первых признаках недомогания необходимо обратиться к лечащему врачу.

Уход за внешностью: стричься и красить волосы категорически не рекомендуется.

Спорт: из-за риска травмироваться от занятий физкультурой и спортом лучше отказаться.

Дом, сад, огород: разрешается обрабатывать землю, сажать, пересаживать и обрезать деревья и кустарники. Можно начинать ремонт в доме.

30 июня

Символ дня: фонтан.

Характеристика: день рекомендуется провести с родными и близкими — особое внимание нужно уделить детям.

Бизнес и финансы: любое начатое в это время дело обречено на успех.

Личная жизнь: знакомство этого дня может закончиться не только серьезными чувствами, но и браком.

Здоровье: болезни проходят быстро и без последствий, что, впрочем, не означает, что их не надо лечить.

Уход за внешностью: от посещения парикмахерской лучше отказаться — манипуляции с волосами могут негативно сказаться на их структуре и состоянии.

Спорт: после физических упражнений хорошо посетить баню или сауну.

Дом, сад, огород: приветствуются домашние дела любой направленности и сложности. Растениям в саду необходим усиленный полив и подкормка.

1 июля

Символ дня: огнедышащий дракон

Характеристика: в работе важен не результат, а процесс: нужно получать удовольствие от того, что делаете, не зацикливаясь на том, что получится.

Бизнес и финансы: можно заниматься любыми финансовыми операциями.

Личная жизнь: рекомендуется признаваться в любви и предлагать руку и сердце.

Здоровье: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу и тщательно следовать его предписаниям.

Уход за внешностью: рекомендуется отправляться в парикмахерскую — стрижка улучшит не только внешний вид, но и структуру волос.

Спорт: чрезмерные физические нагрузки могут привести к травмам.

Дом, сад, огород: можно собирать фрукты, кабачки и зелень. Домашними делами нужно заниматься без энтузиазма — только по мере необходимости.

2 июля

Символ дня: сердце

Характеристика: добрые дела, осуществленные в этот день, вскоре вернутся сторицей.

Бизнес и финансы: к новым делам лучше не приступать — все равно ничего хорошего не получится, зато можно — и нужно! — завершать старые.

Личная жизнь: можно идти в загс и под венец.

Здоровье: стоит избегать эмоциональных перегрузок — они могут привести к ухудшению самочувствия.

Уход за внешностью: стрижка негативно скажется на состоянии волос.

Спорт: физическая активность зарядит организм силами, поэтому заниматься можно любыми видами спорта.

Дом, сад, огород: от домашних дел нужно отказаться. Благоприятный день для любых садово-огородных работ.

3 июля

Символ дня: колесо

Характеристика: возможно возвращение ситуаций и людей из прошлого — они помогут ответить на вопросы нынешнего времени.

Бизнес и финансы: новые дела лучше отложить до более удачных времен.

Личная жизнь: ссора с близким человеком может привести к серьезному конфликту.

Здоровье: при первых признаках недомогания нужно немедленно обращаться к врачу.

Уход за внешностью: можно стричься — как, впрочем, и проводить другие манипуляции с волосами.

Спорт: заниматься спортом нужно на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно прививать, черенковать и подкармливать растения. От домашних дел лучше отказаться.

4 июля

Символ дня: труба

Характеристика: любые начатые в этот день дела обречены на успех.

Бизнес и финансы: можно рисковать, но в меру — играть в азартные игры и покупать лотерейные билеты.

Личная жизнь: обязательно нужно посетить родственников, особенно — пожилых людей.

Здоровье: болезни этого дня пройдут быстро, тем не менее, почувствовав себя нехорошо, необходимо обратиться к врачу и следовать его предписаниям.

Уход за внешностью: день благоприятен для посещения салона красоты.

Спорт: спортом — или хотя бы физкультурой — рекомендуется заняться всем, особенно тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Дом, сад, огород: растения нуждаются в поливе и подкормке. Можно заниматься любыми домашними делами.

5 июля

Символ дня: змея

Характеристика: необходимо сопротивляться разного рода соблазнам — о сделанной им уступке впоследствии придется пожалеть.

Бизнес и финансы: не рекомендуется осуществлять финансовые операции и проводить деловые переговоры.

Личная жизнь: общение с близкими — во избежание конфликтов — лучше свести к минимуму.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, особенно это коснется поджелудочной железы.

Уход за внешностью: от стрижки и других манипуляций с волосами необходимо отказаться.

Спорт: рекомендуется заняться йогой — она принесет пользу не только телу, но и духу.

Дом, сад, огород: можно делать генеральную уборку. Рекомендуется работать с почвой — вскапывать, рыхлить, окучивать растения.

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