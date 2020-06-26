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Когда покупать лотерейные билеты и стричься: лунный календарь на 29 июня – 5 июля
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 29 июня по 5 июля 2020 года, когда заниматься спортом, стричься или идти в баню, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
29 июня
Символ дня: летучая мышь
Характеристика: рекомендуется как можно меньше общаться с людьми — особенно теми, кто настроен недоброжелательно.
Бизнес и финансы: день неблагоприятен для финансовых операций. Не стоит начинать новые дела, лучше сосредоточиться на незавершенных и довести их до ума.
Личная жизнь: неожиданная встреча может стать началом нового романа.
Здоровье: при первых признаках недомогания необходимо обратиться к лечащему врачу.
Уход за внешностью: стричься и красить волосы категорически не рекомендуется.
Спорт: из-за риска травмироваться от занятий физкультурой и спортом лучше отказаться.
Дом, сад, огород: разрешается обрабатывать землю, сажать, пересаживать и обрезать деревья и кустарники. Можно начинать ремонт в доме.
30 июня
Символ дня: фонтан.
Характеристика: день рекомендуется провести с родными и близкими — особое внимание нужно уделить детям.
Бизнес и финансы: любое начатое в это время дело обречено на успех.
Личная жизнь: знакомство этого дня может закончиться не только серьезными чувствами, но и браком.
Здоровье: болезни проходят быстро и без последствий, что, впрочем, не означает, что их не надо лечить.
Уход за внешностью: от посещения парикмахерской лучше отказаться — манипуляции с волосами могут негативно сказаться на их структуре и состоянии.
Спорт: после физических упражнений хорошо посетить баню или сауну.
Дом, сад, огород: приветствуются домашние дела любой направленности и сложности. Растениям в саду необходим усиленный полив и подкормка.
1 июля
Символ дня: огнедышащий дракон
Характеристика: в работе важен не результат, а процесс: нужно получать удовольствие от того, что делаете, не зацикливаясь на том, что получится.
Бизнес и финансы: можно заниматься любыми финансовыми операциями.
Личная жизнь: рекомендуется признаваться в любви и предлагать руку и сердце.
Здоровье: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу и тщательно следовать его предписаниям.
Уход за внешностью: рекомендуется отправляться в парикмахерскую — стрижка улучшит не только внешний вид, но и структуру волос.
Спорт: чрезмерные физические нагрузки могут привести к травмам.
Дом, сад, огород: можно собирать фрукты, кабачки и зелень. Домашними делами нужно заниматься без энтузиазма — только по мере необходимости.
2 июля
Символ дня: сердце
Характеристика: добрые дела, осуществленные в этот день, вскоре вернутся сторицей.
Бизнес и финансы: к новым делам лучше не приступать — все равно ничего хорошего не получится, зато можно — и нужно! — завершать старые.
Личная жизнь: можно идти в загс и под венец.
Здоровье: стоит избегать эмоциональных перегрузок — они могут привести к ухудшению самочувствия.
Уход за внешностью: стрижка негативно скажется на состоянии волос.
Спорт: физическая активность зарядит организм силами, поэтому заниматься можно любыми видами спорта.
Дом, сад, огород: от домашних дел нужно отказаться. Благоприятный день для любых садово-огородных работ.
3 июля
Символ дня: колесо
Характеристика: возможно возвращение ситуаций и людей из прошлого — они помогут ответить на вопросы нынешнего времени.
Бизнес и финансы: новые дела лучше отложить до более удачных времен.
Личная жизнь: ссора с близким человеком может привести к серьезному конфликту.
Здоровье: при первых признаках недомогания нужно немедленно обращаться к врачу.
Уход за внешностью: можно стричься — как, впрочем, и проводить другие манипуляции с волосами.
Спорт: заниматься спортом нужно на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно прививать, черенковать и подкармливать растения. От домашних дел лучше отказаться.
4 июля
Символ дня: труба
Характеристика: любые начатые в этот день дела обречены на успех.
Бизнес и финансы: можно рисковать, но в меру — играть в азартные игры и покупать лотерейные билеты.
Личная жизнь: обязательно нужно посетить родственников, особенно — пожилых людей.
Здоровье: болезни этого дня пройдут быстро, тем не менее, почувствовав себя нехорошо, необходимо обратиться к врачу и следовать его предписаниям.
Уход за внешностью: день благоприятен для посещения салона красоты.
Спорт: спортом — или хотя бы физкультурой — рекомендуется заняться всем, особенно тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Дом, сад, огород: растения нуждаются в поливе и подкормке. Можно заниматься любыми домашними делами.
5 июля
Символ дня: змея
Характеристика: необходимо сопротивляться разного рода соблазнам — о сделанной им уступке впоследствии придется пожалеть.
Бизнес и финансы: не рекомендуется осуществлять финансовые операции и проводить деловые переговоры.
Личная жизнь: общение с близкими — во избежание конфликтов — лучше свести к минимуму.
Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, особенно это коснется поджелудочной железы.
Уход за внешностью: от стрижки и других манипуляций с волосами необходимо отказаться.
Спорт: рекомендуется заняться йогой — она принесет пользу не только телу, но и духу.
Дом, сад, огород: можно делать генеральную уборку. Рекомендуется работать с почвой — вскапывать, рыхлить, окучивать растения.
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