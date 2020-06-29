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Украина

На 30 июня в Киеве объявлен повышенный уровень опасности

21:39 29 июня 2020
дождь

В Киеве на 30 июня синоптики объявили повышенный уровень опасности — «желтый». В городе возможен сильный дождь с грозой, градом и шквалами до 15−20 м/с. Такую же погоду синоптики ждут в северных областях, в центральных и южных регионах.

Как сообщает сайт КГГА, всем, кого непогода застанет на природе, спасатели советуют отойти от высоких деревьев (особенно опасны отдельно стоящие), столбов, вышек, не купаться в водоеме и отойти подальше от берега. На открытой местности группе людей лучше рассредоточиться.

В помещении во время грозы следует выключить электроприборы, а телевизор дополнительно отключить от антенны. В доме во время грозы может быть опасно браться за металлические входные двери.

На улице города водителям стоит убрать автотранспорт из потенциально опасных мест (возле рекламных щитов, высоких и старых деревьев, строительных площадок).

Специалисты по чрезвычайным ситуациям различают четыре уровня опасности погодных явлений, и каждому из них присвоен свой цвет. Кроме «зеленого» (неблагоприятных погодных явлений не ожидается), существуют «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни опасности.

  • «Желтый» — опасные ситуации могут включать грозы, усиление ветра, резкие понижения или повышения температуры.
  • «Оранжевый» — шквальный ветер, град, сильная жара.
  • «Красный» — ураганы, крупный град, очень сильные ливни, другие погодные ситуации, когда есть угроза материального ущерба и человеческих жертв.

Напомним, 29 июня от сильного дождя пострадал Мариуполь, где затопило участок дороги, в воде оказались маршрутка и авто, а сильным ветром повалило деревья. До этого от ливня пострадало Закарпатье. В Межгорском районе за два часа выпала 20-дневная норма осадков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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На 30 июня в Киеве объявлен повышенный уровень опасности

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