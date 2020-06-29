Тренер чемпионки Уимблдона бросил жену и переехал к теннисистке (фото)

Спорт

Двукратная чемпионка Уимблдона, экс-вторая ракетка мира, 30-летняя чешка Петра Квитова, которой в 2016 году грабитель нанес серьезную травму руки, живет под одной крышей со своим 42-летним тренером Иржи Ванеком, сообщает Blesk. cz.

По информации издания, специалист разводится со своей женой и переехал жить к спортсменке.

«Не секрет, что Петра какое-то время жила с Ванки после нападения, она нашла у него временный дом. Но прошло время, и они поняли, что стали ближе друг к другу, и сейчас тайно живут вместе», — заявил газете Blesk источник из окружения пары.

Папарацци сфотографировали Петру и Иржи у дома знаменитой спортсменки

Отметим, что Ванек прожил в браке со своей супругой 44-летней Маркетой (кстати, в свое время 45-й ракеткой мира, а заодно дочерью чемпиона мира по хоккею Иржи Кохты) почти 18 лет, воспитав двух сыновей — 17-летнего Иржи Джорджио и 13-летнего Томми.

В браке с бывшей теннисисткой Маркетой Кохтой Ванек воспитал двух сыновей

Иржи Ванек, который в прошлом сам профессионально занимался теннисом и входил в топ-100 мирового рейтинга, работает с Квитовой четыре года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки вышла замуж за американского баскетболиста НБА Дэвида Ли.

Фото Getty Images, Blesk. cz

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