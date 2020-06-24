30 июня 2020

Немало знаменитых городов в мире имеют сооружения, благодаря одному взгляду на которые понимаешь, где они находятся. Колизей в Риме, статуя Свободы в Нью-Йорке, Эйфелева башня в Париже, Кёльнский собор… В Лондоне символов города так много, что порой даже самый искушённый путешественник задумается прежде, чем назвать самый узнаваемый объект, подпадающий под эту категорию. Букингемский дворец? Биг-Бен? Вестминстерское аббатство? С некоторых пор в этот список всё чаще включают «Лондонский Глаз» — колесо обозрения, удивительным образом органично вписавшееся в панораму города. И всё-таки, мне кажется, что большинство людей, услышав о таком, что ли, рейтинге узнаваемости английской столицы, на первое место среди всех названных объектов поставило бы Тауэр бридж — мост, отмечающий сегодня свой день рождения.

Эта величественная каменная конструкция в самом центре Лондона, расположенная рядом с легендарным Тауэром (в котором хранятся бесценные сокровища королевства), давно уже стала одной из наиболее узнаваемых лондонских достопримечательностей. Кстати, поначалу огромное сооружение над Темзой, торжественно открытое 30 июня 1884 года принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой, называлось «Лондонским мостом». Из-за чего порой даже возникала путаница. Ведь Лондонский мост над Темзой стоял уже давно, и никакого отношения к Тауэр бридж он не имел. Однажды это и вовсе привело к курьёзной истории. В 1968 году выставленный на продажу Лондонский мост (который был предназначен к сносу) купил быстро разбогатевший миссурийский нефтяной магнат Роберт МакКаллох. Он решил, что продаётся именно Тауэр бридж. Когда же всё выяснилось, предприимчивый бизнесмен решил установить таки купленный у Лондона старинный мост в американском городке Лейк-Хавасс-Сити, штат Аризона, вызвав тем самым сумасшедший приток туристов в эти места.

Но вернёмся к мосту Тауэр бридж. Лондонцы считали, что затянувшееся на целых (!) 8 лет строительство, забравшее из городской казны ровно 1 миллион фунтов стерлингов, является актом откровенного расточительства. Знали бы они, как долго возводятся киевские мосты и сколько на их возведение тратится миллиардов, помалкивали бы. Долго рассказывать о Тауэр бридж не стану, надеясь на то, что многие из вас, друзья мои, бывая в Лондоне, не раз посещали это оригинальное и невероятно красивое сооружение, возвышающееся над Темзой на высоте 42 метров и растянувшееся на 244 метра. Замечу только, что ежедневно по этому мосту проезжает в среднем 21 тысяча автомобилей. Ну, и, кроме того, он по-прежнему разводится в определённое время суток, пропуская высокие морские суда, прибывающие в Лондонский порт. В 1952 году разведение моста, не сопровождавшееся по какой-то причине звуковым сигналом, едва не привело к трагедии. Переезжавший в это время мост водитель пассажирского автобуса Альберт Гантон, увидев, что мост начал раздвигаться, не растерялся и, прибавив газу, заставил автобус буквально перепрыгнуть через образовавшуюся брешь. За спасение жизней пассажиров отважный водитель получил премию в сумме 10 фунтов (по нынешнему курсу что-то около 330 гривен).

А теперь напоследок английский анекдот.

— Ты слышала, милая, в Лондоне опять вырос процент разводов среди местных жителей?

— Ну, что ты хочешь, дорогой, если там даже мосты разводятся…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.