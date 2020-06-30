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Уволенная после секс-скандала Клитина объявила войну «политическим проститутам»: видео взбудоражило сеть
Со скандалом уволенная с поста замминистра инфраструктуры Александра Клитина не отказалась от политической карьеры. Она записала видео и объявила о создании собственной партии. Клитина приглашает присоединяться к ее политсиле и «сказать „нет“ политическим проститутам».
Видеообращение от Клитиной активно обсуждается в соцсетях, но не в том контексте, как планировала автор. Дискуссия свелась к обсуждению откровенного купальника будущей политдеятельницы и внешних данных Клитиной.
Клитиной намекнули, что в Украине эпатажных личностей хватает и без нее. Тем более, что образ непримиримой воительницы с коррупцией явно списан с уже известных политиков.
Прогнозируемо встал вопрос и о спонсорах новой партии.
Напомним, Клитина в первый раз оказалась в центре скандала, когда народный депутат Антон Поляков опубликовал аудиозапись разговора высокопоставленных лиц. Собеседники на аудио обсуждали Клитину и заслуги, за которые она получила пост замминистра. В дальнейшем в сеть попала переписка якобы Клитиной и человека, называющего себя «пранкером Джокером». Министр тогда заявил, что доверие к заместительнице очень подрывается из-за подобных эпизодов. В ноябре 2019 года было принято решение об увольнении Клитиной.393
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Уволенная после секс-скандала Клитина объявила войну «политическим проститутам»: видео взбудоражило сеть
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.