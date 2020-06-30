Фонд Губского передал Минздраву 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19

Общество и люди

Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина-XXI век» передал Центру общественного здоровья МОЗ Украины 10 тысяч индивидуальных экспресс-тест-систем для диагностики антител на коронавирус (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Передача тестов состоялась при участии глава Фонда интеллектуального сотрудничества Богдана Губского, руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, начальника отдела фарм-менеджмента Центра Людмилы Павлюк, а также других представителей ЦОЗ.

Игорь Кузин( слева), Людмила Павлюк и Богдан Губский

Как отметил Богдан Губский, украинские врачи круглосуточно спасают людей от коронавируса, рискуя собственным здоровьем, ведь около 20% граждан, заболевших — медработники.

«Именно поэтому важно сейчас помочь врачам, особенно нижнего и среднего звена — в районах и селах, которые больше всего нуждаются тестирование на COVID-19. В сельских фельдшерско-акушерских пунктах и районнах реально не хватает средств тестирования людей, поэтому индивидуальные экспресс-тесты помогут решить эту проблему», — сказал глава Фонда Богдан Губский.

В свою очередь руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин выразил благодарность Фонду за помощь врачам: «Эта помощь сейчас для нас крайне важна и необходима. Последние дни существенно увеличилась заболеваемость COVID-19. Поэтому мы очень благодарны Фонду „Украина-XXI век“ за передачу экспресс-тестов, которые полностью соответствуют всем требованиям и рекомендациям Минздрава Украины. Государству нужны такие социальные партнеры. Полученные тесты будут распределены по региональным больницах, чтобы медики, уже там на местах, могли проводить тестирование».

Результаты экспресс-тестов при правильном использовании позволяют осуществить предварительный скрининг и выявить сегмент пациентов, подлежащих дальнейшему лабораторному обследованию.

По информации Фонда, недавно экспресс-тесты получили также военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных Сил Украины и работники Службы безопасности Украины.

Напомним, Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина-XXI век» разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцам из Крыма, которые имеют посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.

На фото слева направо: Игорь Кузин, Людмила Павлюк и Богдан Губский

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