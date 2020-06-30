- 13:06 Отобрали «лучшие» вагоны: оккупанты опозорились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту
- 13:02 Названо главное условие возврата к жесткому карантину в Украине
- 13:02 Фонд Губского передал Минздраву 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19
- 13:01 Бывшее авто Бекхэма продают за полмиллиона евро: таких машин в мире всего 78
- 12:48 «Внучка страшно испугалась: «Бабушка, это как цунами!»: рассказ пострадавших от наводнения
- 12:43 Рейтинг Зеленского продолжает падение: менее 35% украинцев готовы снова поддержать его на выборах
- 12:34 Уволенная после секс-скандала Клитина объявила войну «политическим проститутам»: видео взбудоражило сеть
- 12:14 «Это проплаченная кампания»: Третьякова попыталась оправдаться за скандальные слова о «детях низкого качества»
- 11:48 Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
- 11:44 Синоптик рассказала, где 1 июля пройдут дожди
- 11:42 Трижды пленный: в Донецке снова задержали патриота Григория Синченко
- 11:20 В Раде появился новый нардеп: кто такой Сергей Евтушок
Фонд Губского передал Минздраву 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19
Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина-XXI век» передал Центру общественного здоровья МОЗ Украины 10 тысяч индивидуальных экспресс-тест-систем для диагностики антител на коронавирус (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Передача тестов состоялась при участии глава Фонда интеллектуального сотрудничества Богдана Губского, руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, начальника отдела фарм-менеджмента Центра Людмилы Павлюк, а также других представителей ЦОЗ.
Как отметил Богдан Губский, украинские врачи круглосуточно спасают людей от коронавируса, рискуя собственным здоровьем, ведь около 20% граждан, заболевших — медработники.
«Именно поэтому важно сейчас помочь врачам, особенно нижнего и среднего звена — в районах и селах, которые больше всего нуждаются тестирование на COVID-19. В сельских фельдшерско-акушерских пунктах и районнах реально не хватает средств тестирования людей, поэтому индивидуальные экспресс-тесты помогут решить эту проблему», — сказал глава Фонда Богдан Губский.
В свою очередь руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин выразил благодарность Фонду за помощь врачам: «Эта помощь сейчас для нас крайне важна и необходима. Последние дни существенно увеличилась заболеваемость COVID-19. Поэтому мы очень благодарны Фонду „Украина-XXI век“ за передачу экспресс-тестов, которые полностью соответствуют всем требованиям и рекомендациям Минздрава Украины. Государству нужны такие социальные партнеры. Полученные тесты будут распределены по региональным больницах, чтобы медики, уже там на местах, могли проводить тестирование».
Результаты экспресс-тестов при правильном использовании позволяют осуществить предварительный скрининг и выявить сегмент пациентов, подлежащих дальнейшему лабораторному обследованию.
По информации Фонда, недавно экспресс-тесты получили также военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных Сил Украины и работники Службы безопасности Украины.
Напомним, Фонд интеллектуального сотрудничества «Украина-XXI век» разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцам из Крыма, которые имеют посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.
На фото слева направо: Игорь Кузин, Людмила Павлюк и Богдан Губский1
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Уволенная после секс-скандала Клитина объявила войну «политическим проститутам»: видео взбудоражило сеть
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.