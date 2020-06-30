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Украинского заробитчанина обматерили в польском супермаркете из-за маски: видео скандала попало в сеть

13:57 30 июня 2020
польша

В Польше еще один украинский заробитчанин пострадал из-за агрессивной ксенофобии. Инцидент произошел в супермаркете Кракова. Когда украинец-работник магазина попросил посетителя выполнять правила и надеть маску, покупатель разразился потоком нецензурной брани. Из длинной речи мужчины осмысленной оказалась единственная фраза. Поляк заявил, что он не приемлет поучений от представителей не своей нации.

Видео с агрессивным поляком опубликовал Центр мониторинга расизма и ксенофобии. Сотрудники центра надеются, что кто-нибудь в соцсетях опознает этого человека.

Комментаторы под видео признались, что им стыдно за подобное поведение соотечественника. Магазин работает по единым для всей страны правилам, и эти нормы придумывал не рабочий-украинец.

Напомним, ранее в Польше работодатель избил украинца за жалобу. А украинского водителя из сервиса Uber избили пассажиры-поляки за «неправильную» музыку в автомобиле.

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