Как получить онлайн-кредит на карту без отказа

Клуб потребителей

на заметку потребителю

Страна поэтапно выходит из карантина, а значит — все процессы налаживаются и жизнь становится прежней. Тем не менее, время в изоляции не прошло бесследно. Кризис ударил по кошелькам украинцев не на шутку. Рынок микрокредитования тоже пострадал. Микрофинансовые организации столкнулись с огромным потоком клиентов, которым нужно было получить займ на карту в Украине. И это не сказалось бы негативно на компаниях, если бы потенциальные клиенты не потеряли основной источник дохода. Получить кредит онлайн в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове пытались вдвое больше украинцев, чем до пандемии. Большинству кредитных организаций пришлось установить лимиты на выдачу и настроить систему таким образом, чтоб свести до минимума коэффициент не возврата в период карантина. В таком режиме кредитные организации работали около трех месяцев и наконец-то сейчас возвращаются к до карантинным объемам.

Быстрый кредит без отказа снова доступен!

Банки все еще с осторожностью относятся к заемщикам и предлагают минимальные суммы кредитов, либо и вовсе отказывают. Вся надежда на МФО! Взять займ на карту круглосуточно может практически каждый житель Украины, который достиг совершеннолетия. Микрофинансовые организации полностью восстановили свои активности. Клиенты МФО могут рассчитывать на:

оформление кредита за 3−15 минут;

от 5000 до 10 000 гривен при первом обращении;

от 8 000 до 20 000 гривен для постоянных клиентов;

ставку от 1% до 2,5%.

Разберем предложение для новых и постоянных клиентов на примере МФО Cashberry.

Для новых клиентов:

Максимальная сумма кредита до 5000 гривен под 1,5% сроком до 30 календарных дней.

Для постоянных клиентов:

Максимальная сумма кредита до 15 000 гривен под 1% сроком до 30 календарных дней.

В Cashberry легко получить кредит онлайн без отказа и без звонков для идентификации личности. Отзывы о Cashberry можно посмотреть на официальном сайте компании. Там же размещены все документы, включая лицензию МФО и правила кредитования.

Главные требования для того, чтоб получить моментальный кредит онлайн на карту:

1. Заполнить все поля в анкете, указав достоверную информацию

2. Не иметь просрочку по ранее оформленным кредитам более, чем 30 дней

3. Указать место работы, доходы и расходы

4. Убедиться, что кредитная история позволяет взять быстрый кредит на карту

МФО могут стать надежным финансовым помощником для каждого, кто не хочет идти в банк или для тех, кому регулярно отказывают в займе. Но, не стоит забывать, что вы подписываете кредитный договор и соглашаетесь на условия кредитора. Не забывайте о регулярных платежах и сроке кредитного договора. Если чувствуете, что не успеваете закрыть займ в срок — воспользуйтесь пролонгацией и продлите срок действия кредитного договора. Возможность пролонгироваться есть у всех МФО.

Кризис, как последствие карантина, еще будет преследовать нас. Советуем обзавестись финансовой поддержкой на случай форс-мажора.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter