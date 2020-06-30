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Телетрансляцию финала Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» сделали общедоступной
Решающий матч Кубка Украины по футболу, в котором 8 июля на стадионе «Металлист» в Харькове сразятся 11-кратный обладатель трофея киевское «Динамо» и победитель розыгрыша-2008/2009 полтавская «Ворскла», начнется в 19:30, сообщает официальная страница полтавского клуба в Instagram.
Приятная новость для болельщиков. Нет, наблюдать за ходом матча в живую любителям футбола из-за ограничений по-прежнему не разрешат, но зато телетрансляция решающей встречи на сей раз запланирована на общедоступном канале. Кроме канала «Футбол», встречу подопечных Алексея Михайличенко и Юрия Максимова в прямом эфире покажет «UA: Перший».
«Мы будем осуществлять прямую трансляцию в формате 1/8 финала Лиги чемпионов. Это подразумевает задействование минимум 15 камер во время трансляции, две из них — камеры высокой четкости, высокого повтора, Super Slow-камеры. Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве.
Порядка шести-семи камер будут обслуживать предматчевую студию, разбор всех вкусностей после матча, разбор всех фрагментов, голов и всего, что произойдет во время встречи. Будет работать студия. Мы готовим действительно большой футбольный праздник для всех наших телезрителей.
Трансляция будет осуществляться в параллельном показе как на каналах «Футбол», так и на одном из эфирных телеканалов — в этом сезоне это будет «UA: Перший». Мы будем показывать матч, церемонию и все, что будет предвосхищать до и после", — цитирует директора телеканалов «Футбол» Александра Денисова footballua.tv.
Напомним, что «Динамо» в кубковом полуфинале одолело в гостях «Минай», а «Ворскла» в серии пенальти победила на выезде «Мариуполь».
В ближайшую пятницу, 3 июля, «Ворскла» в рамках УПЛ будет гостить у «Львова», а «Динамо» на следующий день сразится на «Олимпийском» с «Шахтером».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на последних секундах капитулировало в Чернигове перед «Десной».
Фото ffu.ua44
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