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С 1 июля городская электричка в Киеве снова изменит маршрут
После карантинных ограничений с 8 июня снова заработала городская электричка. Она двигалась в направлениях «Станция «Троещина» — «Троещина-2» — станция «Троещина». Составы курсировали так в часы пик и по субботам и воскресеньям.
С 1 июля городская электричка снова пойдет по обычному (кольцевому) маршруту:
- в утренние часы пик — преимущественно в направлении Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница);
- в вечерние часы пик — в направлении Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница).
В выходные дни электричка будет двигаться в обоих направлениях по расписанию.
В ночь на 1 июля изменены маршруты троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н в связи с ремонтом сети на проспекте Победы (возле парка «Нивки»). С 01:00 до 05:00 движение электротранспорта организовано:
- № 92Н — от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по действующей трасса, далее по улицам Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, снова по своему маршруту;
- №№ 93Н, 94Н — соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса до проспекта Победы по «родной» схеме, далее по улицам Данила Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, снова по привычным трассам.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие маршруты городского транспорта изменили до осени.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..