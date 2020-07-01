SpaceX запустила ракету с самый мощным спутником GPS для Космических сил США (видео)

Наука и технологии

Вечером во вторник, 30 июня в 23:11 по Киеву, американская компания изобретателя и предпринимателя Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с третьим геонавигационным спутником III поколения на борту по заказу Космических сил США.

Ракета стартовала во вторник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) трансляция запуска велась на сайте компании.

Старт неоднократно откладывался. Его, в частности, планировали осуществить в апреле. Тогда операция была отложена из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что аппарат окажется на заданной орбите примерно в течение полутора часов после запуска.

Специалисты SpaceX вернули на Землю первую ступень Falcon 9 для повторного применения. Этот элемент носителя приземлился на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане около побережья Флориды.

Это третий по счету запуск в космос навигационного спутника GPS третьего поколения. Первый такой аппарат был выведен SpaceX на орбиту в декабре 2018 года. Компания отмечала тогда, что спутник предназначается для ВВС США. В SpaceX подчеркивали, что аппарат разработан для «передачи информации о расположении, навигации и времени» в три раза точнее и при обеспечении «в восемь раз более высокой помехоустойчивости» по сравнению с прошлыми моделями.

Напомним, что второй спутник GPS третьего поколения вывела на орбиту в августе 2019 года также для нужд ВВС США американская компания United Launch Alliance. В настоящее время в американскую группировку GPS входит 31 спутник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале июня тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной группой из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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