Завидуй, Маск: в РФ изобрели "умную лопату"

Общество и люди

Похоже, ученых России, как и многих «рядовых» ее граждан не на шутку воодушевляет возможность создать какую-нибудь технологическую новинку, которая бы «утерла нос» жителям других стран, и в особенности известному американскому изобретателю Илону Маску.

Вероятно, именно с таким дальним прицелом и действовали специалисты Омского НИИ приборостроения: после нескольких лет мозгового штурма они получили патент на … лопату (правда, с улучшенными характеристиками).

Об изобретении российских ученых пишет «СуперОмск».

Издание уточняет, что запатентованный Яковом Перцелем и Михаилом Агарковым инструмент позволяет затрачивать меньше усилий на работу. Инновационная лопата имеет тулейку с ребром жесткости, вогнутость полотна составляет 20−25 миллиметров, что снижает физические усилия при копке земли.

Созданный омичами инструмент является универсальным, то есть сочетает в себе функции как штыковой, так и совковой лопаты. В описании патента говорится, что благодаря уменьшенному до 10−12 градусов углу наклона тулейки к полотну лопата легко врезается в грунт. Также за счет боковых отбортовок обеспечивается удержание переносимого грунта на поверхности инструмента.

«Полотно имеет опорную поверхность для ноги, отбортованную в верхнюю сторону, а также два ребра жесткости в виде выдавленных элементов», — говорится в описании изобретения.

Журналисты уточняют, что один из создателей лопаты — Яков Перцель — работает в НИИ с 1960 года.

Напомним, что в январе 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов попытался решить проблему заснеженных улиц с помощью именных лопат. «Каждому главе района выдать по лопате с надписью „лопата Беглова“, у меня у самого в багажнике лежит лопата, если где-то не убрано будет», — заявил глава города.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на самом деле стоит деле за подобными «инновациями»: в прошлом году пользователей сети рассмешила беседа президента РФ Владимира Путина с «главным космонавтом» страны, руководителем российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, где один собеседник вместо компьютерной презентации показывал красочно оформленный альбом с чертежами и рисунками, а второй лихорадочно пытался уяснить хоть что-нибудь из сказанного, и при этом смотрел на «презентацию» ничего не понимающим взглядом.

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