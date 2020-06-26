- 07:58 Правительство США по ошибке выплатило 1,4 миллиарда долларов покойникам
- 07:57 Врачи не хотели осматривать: жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала новые шокирующие детали
- 07:36 Ночь триумфа: «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии
- 07:31 Получала угрозы: звезда соцсетей покончила с собой в 16 лет
- 07:14 Небольшая передышка и снова ливни: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели
- 06:30 Освобождение по принципу "всех на всех" и выборы после деэскалации: ТКГ провела заседание в формате видеоконференции
- 05:55 "Имитация": Чубаров раскритиковал голосование по «путинским поправкам» в украинском Крыму
- 05:43 Вода прибывает: в ГСЧС назвали области, где ожидают повышения уровней рек
- 04:55 Тело было привязано к лодке: трехкратная чемпионка мира по гребле погибла в Тихом океане
- 04:30 Больше, чем в других странах: в МВФ объяснили, почему ВВП Украины обрушится до конца года
- 03:53 США считают Россию серьезной угрозой, — Майк Помпео
- 02:55 Закат на Венере и Марсе: NASA представила уникальную симуляцию
Завидуй, Маск: в РФ изобрели "умную лопату"
Похоже, ученых России, как и многих «рядовых» ее граждан не на шутку воодушевляет возможность создать какую-нибудь технологическую новинку, которая бы «утерла нос» жителям других стран, и в особенности известному американскому изобретателю Илону Маску.
Вероятно, именно с таким дальним прицелом и действовали специалисты Омского НИИ приборостроения: после нескольких лет мозгового штурма они получили патент на … лопату (правда, с улучшенными характеристиками).
Об изобретении российских ученых пишет «СуперОмск».
Издание уточняет, что запатентованный Яковом Перцелем и Михаилом Агарковым инструмент позволяет затрачивать меньше усилий на работу. Инновационная лопата имеет тулейку с ребром жесткости, вогнутость полотна составляет 20−25 миллиметров, что снижает физические усилия при копке земли.
Созданный омичами инструмент является универсальным, то есть сочетает в себе функции как штыковой, так и совковой лопаты. В описании патента говорится, что благодаря уменьшенному до 10−12 градусов углу наклона тулейки к полотну лопата легко врезается в грунт. Также за счет боковых отбортовок обеспечивается удержание переносимого грунта на поверхности инструмента.
«Полотно имеет опорную поверхность для ноги, отбортованную в верхнюю сторону, а также два ребра жесткости в виде выдавленных элементов», — говорится в описании изобретения.
Журналисты уточняют, что один из создателей лопаты — Яков Перцель — работает в НИИ с 1960 года.
Напомним, что в январе 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов попытался решить проблему заснеженных улиц с помощью именных лопат. «Каждому главе района выдать по лопате с надписью „лопата Беглова“, у меня у самого в багажнике лежит лопата, если где-то не убрано будет», — заявил глава города.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на самом деле стоит деле за подобными «инновациями»: в прошлом году пользователей сети рассмешила беседа президента РФ Владимира Путина с «главным космонавтом» страны, руководителем российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, где один собеседник вместо компьютерной презентации показывал красочно оформленный альбом с чертежами и рисунками, а второй лихорадочно пытался уяснить хоть что-нибудь из сказанного, и при этом смотрел на «презентацию» ничего не понимающим взглядом.45
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!