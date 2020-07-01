Мир

В Москве провели одиночные пикеты в поддержку украинцев и татар в оккупированном Крыму

В связи с постоянными нарушениями прав политзаключенных в оккупированном Крыму в Москве активисты инициативы «Стратегия-30» провели одиночные пикеты в их поддержку.

Об этом пишет Крым. Реалии со ссылкой на участницу акции.

Сообщается, что принявшие участие в акции люди держали плакаты «Free Ukrainians and Crimean Tatars», «Я за єдину Украину и за деоккупацию Донбасса и Крыма», «Абдуллаевы Узеир и Теймур нуждаются в неотложной медицинской помощи».

Также активисты выступили против поправок в конституцию России.

Издание напоминает, что в рамках акции «Стратегия-30» российские оппозиционные активисты регулярно проводят мероприятия в поддержку украинских политузников. Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

Напомним, что на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В докладе четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперты «Крымской правозащитной группы» заявили о том, что сотрудники российской ФСБ и полиции применяют пытки в отношении граждан Украины на полуострове, и все их действия остаются безнаказанными.

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