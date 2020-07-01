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В Москве провели одиночные пикеты в поддержку украинцев и татар в оккупированном Крыму
В связи с постоянными нарушениями прав политзаключенных в оккупированном Крыму в Москве активисты инициативы «Стратегия-30» провели одиночные пикеты в их поддержку.
Об этом пишет Крым. Реалии со ссылкой на участницу акции.
Сообщается, что принявшие участие в акции люди держали плакаты «Free Ukrainians and Crimean Tatars», «Я за єдину Украину и за деоккупацию Донбасса и Крыма», «Абдуллаевы Узеир и Теймур нуждаются в неотложной медицинской помощи».
Также активисты выступили против поправок в конституцию России.
Издание напоминает, что в рамках акции «Стратегия-30» российские оппозиционные активисты регулярно проводят мероприятия в поддержку украинских политузников. Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.
Стратегия-30.Опубліковано Ольгиццою Вишневецькою Вівторок, 30 червня 2020 р.
30.06.2020. Москва
Напомним, что на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В докладе четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права.
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