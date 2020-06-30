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"Суд" оккупантов в Крыму отклонил апелляции двоих фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»
Во временно оккупированному Россией Крыму продолжают нарушать права человека. В частности, накануне управляемый из Кремля «Верховный суд Крыма» отклонил апелляционные жалобы на приговоры фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Акима Бекирова и Асана Яникова.
Об этом адвокаты Сияр Панич и Сафие Шабанов сообщили общественному объединению «Крымская солидарность», передает «Крым.Реалии».
Уточняется, что на судебном заседании огласили только резолютивную часть — само решение с мотивировочной частью адвокатам отправят по почте.
По словам адвоката, Аким Бекиров передавал приветствие всем, кто его поддерживает и сказал, что он получает большое количество писем со словами поддержки.
«Жалобы есть касательно условий содержания — это отсутствие качественной питьевой воды в условиях жары, очень душно в этих помещениях. Вентиляция отсутствует как в камере, так и в том помещении, где была видеоконференцсвязь. Жалобы на режим содержания в СИЗО также не были услышаны», — добавил защитник.
Напомним, что 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации «Хизб ут-Тахрир». Эдем Яячиков — исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.
Как известно, защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами — преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.
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