Таким не место в ЕС: Латвия запретила вещание семи пропагандистским телеканалам Киселева

Мир

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 30 июня запретил вещание в стране семи телеканалов российской государственной группы RT. Решение в совете пояснили тем, что эти телеканалы находятся под контролем и единоличным надзором российского пропагандиста Дмитрия Киселева, получившего за свои лживые «перлы» в эфире прозвище «патологического лжеца».

Уточняется, что запрещена трансляция таких телеканалов находящегося под санкциями ЕС Киселева, как RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, пишет «Крым.Реалии».

Они, по данным спецслужб Латвии, являются самыми влиятельными каналами кремлевской пропаганды на Западе.

«Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе», — сказал председатель Нацсовета Ивар Аболиньш и призвал другие страны ЕС также запретить вещание RT на своей территории.

В пресс-службе RT заявили, что спецслужбы и нацсовет Латвии «наконец-то смогут защитить все арабоязычное и испаноязычное население страны от „наиболее влиятельного российского пропагандистского канала“ — RT».

Напомним, что Дмитрий Киселев является генеральным директором МИА «Россия сегодня». Основное направление — российские новости и пропаганда российской повестки для других стран. Медиахолдинг объединяет телеканалы, среди которых RT, ранее известный как Russia Today, радио и интернет-издания: агентства Sputnik, новостное агентство «Прайм», а также проект Иносми.ру.

Издание напоминает, что «Россия сегодня» входит в топ-10 российских получателей субсидий, на три года (с 2018-го по 2020 годы) она получила 20,4 млрд рублей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Дмитрий Киселев пригрозил США ядерным ударом, из-за чего нарвался на волну насмешек от своих соотечественников.

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