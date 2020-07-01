26.55 / 26.75 29.60 / 30.00
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Таким не место в ЕС: Латвия запретила вещание семи пропагандистским телеканалам Киселева

3:30 1 июля 2020
Киселев

Национальный совет по электронным СМИ Латвии 30 июня запретил вещание в стране семи телеканалов российской государственной группы RT. Решение в совете пояснили тем, что эти телеканалы находятся под контролем и единоличным надзором российского пропагандиста Дмитрия Киселева, получившего за свои лживые «перлы» в эфире прозвище «патологического лжеца».

Уточняется, что запрещена трансляция таких телеканалов находящегося под санкциями ЕС Киселева, как RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, пишет «Крым.Реалии».

Они, по данным спецслужб Латвии, являются самыми влиятельными каналами кремлевской пропаганды на Западе.

«Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе», — сказал председатель Нацсовета Ивар Аболиньш и призвал другие страны ЕС также запретить вещание RT на своей территории.

В пресс-службе RT заявили, что спецслужбы и нацсовет Латвии «наконец-то смогут защитить все арабоязычное и испаноязычное население страны от „наиболее влиятельного российского пропагандистского канала“ — RT».

Напомним, что Дмитрий Киселев является генеральным директором МИА «Россия сегодня». Основное направление — российские новости и пропаганда российской повестки для других стран. Медиахолдинг объединяет телеканалы, среди которых RT, ранее известный как Russia Today, радио и интернет-издания: агентства Sputnik, новостное агентство «Прайм», а также проект Иносми.ру.

Издание напоминает, что «Россия сегодня» входит в топ-10 российских получателей субсидий, на три года (с 2018-го по 2020 годы) она получила 20,4 млрд рублей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Дмитрий Киселев пригрозил США ядерным ударом, из-за чего нарвался на волну насмешек от своих соотечественников.

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Референдум «с кровью»: на избирательном участке в России полицейские сломали руку «строптивому» журналисту

Референдум "с кровью": на избирательном участке в России полицейские сломали руку "строптивому" журналисту (видео)

Константин Зуев

Эндокринолог Константин Зуев: «Человеку, который быстро похудел или поправился, нужно проверить щитовидную железу»

Руслан Малиновский

Пушка: гол-красавец украинца Малиновского помог «Аталанте» одержать волевую победу (видео)

Настя Недашковская

В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер