1 июля 2020

В паспорте на фасаде дома, в котором должен находиться наш фарфоровый музей, указана дата ввода его в эксплуатацию — январь 2010 года. Дом построен уже давно. Красивый. Правильный. Выполненный в стилистике классической киевской архитектуры. Я немало в своей жизни успел построить, и, поверьте, за этот дом мне никогда не будет стыдно. Ни перед детьми, ни перед киевлянами, ни перед будущими посетителями музея, приезжающими из других городов.

Просто всякий раз, когда казалось, что до ввода здания в эксплуатацию остаётся сделать всего лишь несколько шагов, внезапно возникали непредвиденные обстоятельства, заставлявшие выбирать между решением новой проблемы или осуществлением давней мечты. И я выбирал решение проблемы… Вы спросите: неужели обстоятельства не позволяли поступить по-другому? Не позволяли. Такое бывает. Но сегодня, в День архитектуры Украины, разговор на эту тему я бы отложил. Лучше расскажу вам одну весьма поучительную историю.

Уважаемый архитектор, много лет проработавший в крупной строительной компании, собрался уходить на заслуженный отдых. Сообщил об этом руководству и уже начал потихоньку собирать вещи. Когда вдруг хозяин компании попросил его о последней услуге — спроектировать и сдать «под ключ» частный особняк на берегу реки. Старый архитектор, всегда славившийся своим исключительно ответственным отношением к работе, в этот раз был занят другим. Ему очень хотелось побыстрее закончить дела, перевезти вещи с работы в свою небольшую, но уютную квартиру, и, наконец-то, расслабиться, посещая музеи, гуляя с внуками в парке, попивая по вечерам с соседом холодное пиво…

Короче говоря, особняк «под ключ» он, конечно же, сдал вовремя, но, к своему стыду, понимал, что многое в нем было сделано совсем не так, как следовало сделать. Совсем не так, как он делал всегда. На прощальном ужине, устроенном хозяином компании в его честь, руководство решило преподнести уважаемому сотруднику приятный сюрприз — и тут же вручило ему… ключи от нового дома. Того самого, только на днях сданного нашим архитектором «под ключ». Радость неожиданного дорогого подарка была омрачена пониманием того, сколько предстоит владельцу нового особняка потратить сил и средств на то, чтобы довести объект «до ума». Ведь он-то сам лучше всех понимал, как это жить в доме, в котором в любой момент что-то могло прорвать или обвалиться…

Каждый из нас — архитектор своей жизни. Жизни, в которой мелочей не бывает. Вернее, все зависит от того, как мы к этим мелочам научились относиться.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.