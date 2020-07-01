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Российская паспортизация в ОРДЛО — бомба замедленного действия, — Бачо Корчилава

10:03 1 июля 2020
Бачо Корчилава

Бомбой замедленного действия назвал российские паспорта жителей Донбасса дипломат, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава. На
на своей странице в Facebook он опубликовал фото жителей Донецка, направлявшихся на голосование по внесению поправок в конституцию России, которые предусматривают «обнуление» сроков президента Владимира Путина.

«Увидел у многих это фото, — пишет Бачо Корчилава. — Жители Донецка едут голосовать на референдум по поправкам в конституцию РФ.

Знаете, что на самом деле на этом фото. Вот так выглядит «бомба замедленного действия». Именно массовая паспортизация граждан на оккупированных грузинских территориях помогла в 2008 году Путину оправдать свои агрессивные действия в отношении Грузии.

Чтобы понять это, достаточно почитать Концепцию Национальной Безопасности Российской Федерации последней редакции (от 2009 года), там есть такой пункт: защита законных прав и интересов российских граждан за рубежом, в том числе с применением в этих целях мер политического, экономического и иного характера.

Вот что может подразумевать Кремль под словом «меры иного характера», думаю, после всех событий как на постсоветском пространстве, так и с учетом событий последних лет в Украине, особо объяснять, думаю, не надо", — написал Бачо Корчилава на своей странице в Facebook.


Ранее «ФАКТЫ» сообщали о голосовании по поправкам в российскую Конституцию в Крыму. Там местных учителей обязали вести учет проголосовавших родителей и родственников школьников.

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