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Если бы в Донецке сразу били, может быть, сейчас не было бы никаких ОРДЛО, — Кирилл Сазонов

В свое время в Донецке сторонников дружбы с РФ никто не бил (напомним, недавно в Киеве произошла потасовка между участниками массовых акций — юношами в футболках с символикой «партии Шария» и представителями проукраинских сил). В Донецке игнор не сработал, пишет политолог и журналист Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

«Я хотел очень коротко изложить, чтобы два раза не вставать, свою позицию по партии Шария, их соратникам, их спонсорам, сочувствующим и прочим, — написал Кирилл Сазонов. — Но, судя по их бурной активности, вставать придется два раза, потом три и четыре — сколько нужно. Потому что сейчас любой, кто ценит независимость Украины и не хочет жить в колонии «русського мира», должен вставать по этому поводу сколько потребуется. Иначе потом придется сидеть.

В принципе, мои возможности очень скромны. Только писать и говорить об этом. Сергей Иванов выводит их мутное российское финансирование под свет прожекторов финансового мониторинга и юридической ответственности. Нацкорпус и другие патриоты доносят до них простой тезис: «Нельзя жить в Украине рядом с патриотами Украины и работать на Мордор против Украины». Доносят простыми, понятными даже шарикам методами. Или кто-то ждал от меня порицания в стиле «Это не наши методы» и призыва к культуре дискуссии? Разочарую интеллигентных людей и приведу пример собственного опыта.

Такие же сторонники сотрудничества и дружбы с РФ в свое время были и в Донецке. Их никто не бил — с ними спорили, пытались что-то доказывать, они угрюмо мычали в ответ, но вели себя тихо. А потом, после завоза титушек и вторжения русского мира они взяли власть. И ни с кем не спорили — убивали и кидали на подвал всех, кто против. Они свое взяли и отыгрались по полной. И я сегодня думаю — может, зря с ними спорили? Если бы били сразу, может, и не было бы сегодня никакого ОРДЛО? И не надо про плюрализм, свободу слова, политическую конкуренцию и прочее. Эти все вещи — среди своих пусть будут. Украина понад усе — а дальше можем за Юлю, за Порошенко, за Тягнибока или за Зеленского хоть до посинения спорить.

Шарики — не свои. Это чистой воды вражеские агенты, пятая колонна Мордора, на российском финансировании через шариевскую же ГОшку и с российскими и пророссийскими политтехнологами. Никто даже не шифруется — их политтехнологи сравнительно недавно открыто тусовались в «обществе российских соотечественников». К примеру, Анне Быкова (в девичестве Голембиовская) возглавляла КМОРС «Русский молодежный центр Киева» и была помощницей Вадима Колесниченко. Я не хотел лишний раз привлекать к ним внимание и делать даже такой пиар, но…

В Донецке игнор не сработал. Значит, нужно раскачивать тему. И не думайте, что они просто откусят кусочек у ОПЗЖ, и на этом все. При таком сценарии ОПЗЖ не защищали бы их так активно. Так что нам нужно говорить об этом правду: это российский проект на российские деньги и главная их цель — надеть на нас ошейники. В славу русського царя. Ну, а юристы и государства должны на своем поле жестко провести свою работу для защиты нацбезопасности Украины.

И, чтобы сразу этот вопрос закрыть. Банковая не разыгрывает карту шариков против ОПЗЖ. Я это знаю на 100% и не потому что мне кто-то сказал", -пишет Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook .

Редакция может не разделять мнения, высказанные в рубрике «Блоги».

Ранее Кирилл Сазонов проанализировал фильм о Владимире Путине и статью президента РФ для западной прессы. Как сообщали «ФАКТЫ», политолог написал в соцсети: ошибка Путина в том, что он все еще не верит в сопротивление украинского народа оккупации.

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