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Под Киевом чиновник "наварил" 10 млн гривен на аппаратах ИВЛ: первые подробности аферы
Полиция начала уголовное производство по факту срыва поставки аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Киевской области. Напомним, по состоянию на 9:00 1 июля в регионе насчитывалось 2610 инфицированных COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, за 15 аппаратов ИВЛ в апреле 2020 года было заплачено 10,5 млн гривен. Поставку жизненно важного оборудования Департамент здравоохранения доверил частной компании «Лиртон Групп».
Договор заключил лично бывший руководитель Департамента здравоохранения, которого уволили 4 мая за несоответствие должности.
Аппараты ИВЛ должны были поступить в больницы области до 25 мая этого года, но поставщик свои обязательства не выполнил и средства не вернул.
4 мая руководителя Департамента уволили. Против него было возбуждено уголовное производство относительно злоупотребления служебным положением при осуществлении закупок медицинского оборудования.
Отметим, что Киевщина входит в список регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного для сдерживания распространения острой коронавирусной инфекции.
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