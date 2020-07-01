Происшествия

Под Киевом чиновник "наварил" 10 млн гривен на аппаратах ИВЛ: первые подробности аферы

Полиция начала уголовное производство по факту срыва поставки аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Киевской области. Напомним, по состоянию на 9:00 1 июля в регионе насчитывалось 2610 инфицированных COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, за 15 аппаратов ИВЛ в апреле 2020 года было заплачено 10,5 млн гривен. Поставку жизненно важного оборудования Департамент здравоохранения доверил частной компании «Лиртон Групп».

Договор заключил лично бывший руководитель Департамента здравоохранения, которого уволили 4 мая за несоответствие должности.

Аппараты ИВЛ должны были поступить в больницы области до 25 мая этого года, но поставщик свои обязательства не выполнил и средства не вернул.

4 мая руководителя Департамента уволили. Против него было возбуждено уголовное производство относительно злоупотребления служебным положением при осуществлении закупок медицинского оборудования.

Отметим, что Киевщина входит в список регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного для сдерживания распространения острой коронавирусной инфекции.



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