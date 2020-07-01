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Игорные салоны — рассадники преступности, — криминалист Анна Маляр
В среду, 1 июля, Верховная Рада продолжила рассматривать во втором чтении проект закона о легализации в Украине игорного бизнеса. Известный украинский юрист-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook высказала свое мнение о законопроекте.
«Сейчас в ВР обсуждают закон об игорном бизнесе и с трибуны снова раздается уже такая привычная глубокая некомпетентность, — пишет Анна Маляр. — Так же, как «дети низкого качества» мог сказать только человек, который НЕ занимался проблемами детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, потому что кто занимался, у того в лексиконе таких слов просто не существует, так же без знания темы сейчас обсуждают игорный бизнес.
Соавтор законопроекта председатель подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на резонный вопрос — изучал он статистику преступлений, совершаемых в салонах с игровыми автоматами, — отвечает, что если не салоны, то есть казино в интернете, и люди все равно будут играть.
С точки зрения криминогенности — это совершенно разные вещи. Одно дело игорный салон, в котором есть потенциальные союзники, соответствующая деструктивная атмосфера, оборот наличности, и совсем другое — человек дома играет в интернет-казино.
Так, в обоих случаях имеется высокий риск возникновения лудомании (зависимости), в обоих случаях человек проигрывает (потому выигрывают в казино только владельцы), но игорный салон вроде лотомаркета имеет значительно больший криминогенный риск, чем интернет-казино. Наши игорные салоны — это рассадники преступности. Жаль, что соавтор законопроекта об этом не знает или делает вид, что не знает", — написала Анна Маляр на своей странице в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проект закона о легализации игорного бизнеса внесли в Верховную Раду «слуги народа». Интересно, что сейчас в «Слуге народа» недовольны позицией партии по этому вопросу.18
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