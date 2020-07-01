Гороскоп

День для путешествий и новых дел: гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака

Воскресенье, 5 июля, — день хорош для путешествий и различных начинаний. «ФАКТЫ» ежедневно дают эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам гороскоп на 5 июля.

ОВЕН

Благоприятный день для творчества — вы сумеете найти неожиданное применение своим давним талантам.

ТЕЛЕЦ

Вероятно, вы получите ценную информацию. Не стоит ею ни с кем делиться, иначе можете заслужить славу сплетника.

БЛИЗНЕЦЫ

Дел, скорее всего, предстоит больше, чем обычно. И не всегда будет понятно, за что следует браться в первую очередь. Хорошее время для путешествий, отдых с семьей подарит незабываемые впечатления.

РАК

Прежде чем браться за что-то новое, следует изучить матчасть, ведь непродуманные действия могут только навредить.

ЛЕВ

Пришла пора что-то менять в жизни. Ставьте реальные цели и не бойтесь сделать первый шаг — результат не заставит себя долго ждать.

ДЕВА

Вы четко знаете, чего хотите. И сбить вас с намеченного пути вряд ли кому-то удастся.

ВЕСЫ

Удачный день, который приготовил для вас только приятные события. Ваша неподдельная искренность способна обезоружить кого угодно.

СКОРПИОН

Для решения проблемы придется применить знания и опыт. Старайтесь избегать перегрузок, спланируйте день так, чтобы осталось время на отдых.

СТРЕЛЕЦ

Чтобы добиться результатов, нужно действовать без промедления. Вы сумеете создать команду единомышленников, для которой любая задача по плечу.

КОЗЕРОГ

Вам, вероятнее всего, могут напомнить о данных ранее обещаниях. Придется сдержать слово, хоть это будет довольно трудно.

ВОДОЛЕЙ

День подходит для принятия важных решений. Интуиция подскажет, на что следует в первую очередь обратить внимание.

РЫБЫ

Держите эмоции под контролем. Не дайте им разрушить то, что вы так долго и с большим трудом создавали. Постарайтесь больше времени выделить на полноценный отдых — впереди нелегкая трудовая неделя.

Хорошего вам дня!

Ранее о том, что, согласно лунному календарю, можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 29 июня по 5 июля 2020 года, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

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