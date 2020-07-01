- 12:03 "Прессинг" Коломойского и сигнал для МВФ: что на Западе пишут об отставке главы НБУ Смолия
- 11:49 Почему возникает боль в суставах и как затормозить их поражение? Отвечает ортопед-травматолог
- 11:37 С «Барселоной» во главе: украинский клуб узнал соперников в Лиге чемпионов
- 11:29 В "Слуге народа" признали, что отставка главы НБУ не улучшит отношения Украины и МВФ
- 11:26 Впервые в истории Украина отказалась от займа из-за отставки главы НБУ
- 11:25 Две машины «нырнули» под землю в Одессе: видео ЧП попало в сеть
- 11:08 Зеленский принял решение по отставке Смолия
- 10:55 Отставка Смолия: МВФ озвучил требование к Украине
- 10:53 Глава Минздрава Степанов поставил крест на медреформе в Украине?
- 10:51 В Киеве зафиксирован случай ботулизма: как уберечься от опасного заболевания
- 10:38 В Украине после карантина открываются кинотеатры: как они будут работать
- 10:24 Украина рискует оказаться в «финансовой изоляции» после отставки Смолия: озвучен прогноз
С «Барселоной» во главе: украинский клуб узнал соперников в Лиге чемпионов
В штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в которой восьмой сезон подряд стартует сильнейший клуб Украины запорожский «Мотор», получивший специальное приглашение от организаторов (в новом сезоне за трофей поборются не 24 команды, как раньше, а 16).
Подопечные литовского специалиста Гинтараса Савукинаса стартуют в группе В, где их соперниками будут «Барселона» (Испания), «Веспрем» (Венгрия), «Киль» (Германия), «Ольборг» (Дания), «Нант» (Франция), «Целье» (Словения) и «Загреб» (Хорватия).
Отметим, что в прежние годы коллектив из Запорожья пересекался на евроарене со всеми соперниками в группе, кроме самого титулованного клуба Европы, восьмикратного победителя Лиги чемпионов «Барселоны».
В группе А выступят: «Вардар» (Македония), «ПСЖ» (Франция), «Виве Тарги Кельце» (Польша), «Порту» (Португалия), «Пик» (Венгрия), «БГК им. Мешкова» (Беларусь), «Эльверум» (Норвегия) и «Фленсбург-Хандевитт» (Германия).
Игры группового этапа, которые в предстоящем сезоне будут проходить по средам и четвергам, состоятся с 16−17 сентября 2020 года по 3−4 марта 2021-го. В плей-офф выйдут по шесть команд из каждой группы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала соперников в отборочной группе гандбольного ЧЕ-2022.
Фото ГК «Мотор»77
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.