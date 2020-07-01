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Спорт

С «Барселоной» во главе: украинский клуб узнал соперников в Лиге чемпионов

11:37 2 июля 2020
ГК Мотор

В штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в которой восьмой сезон подряд стартует сильнейший клуб Украины запорожский «Мотор», получивший специальное приглашение от организаторов (в новом сезоне за трофей поборются не 24 команды, как раньше, а 16).

Подопечные литовского специалиста Гинтараса Савукинаса стартуют в группе В, где их соперниками будут «Барселона» (Испания), «Веспрем» (Венгрия), «Киль» (Германия), «Ольборг» (Дания), «Нант» (Франция), «Целье» (Словения) и «Загреб» (Хорватия).

Отметим, что в прежние годы коллектив из Запорожья пересекался на евроарене со всеми соперниками в группе, кроме самого титулованного клуба Европы, восьмикратного победителя Лиги чемпионов «Барселоны».

В группе А выступят: «Вардар» (Македония), «ПСЖ» (Франция), «Виве Тарги Кельце» (Польша), «Порту» (Португалия), «Пик» (Венгрия), «БГК им. Мешкова» (Беларусь), «Эльверум» (Норвегия) и «Фленсбург-Хандевитт» (Германия).

Игры группового этапа, которые в предстоящем сезоне будут проходить по средам и четвергам, состоятся с 16−17 сентября 2020 года по 3−4 марта 2021-го. В плей-офф выйдут по шесть команд из каждой группы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала соперников в отборочной группе гандбольного ЧЕ-2022.

Фото ГК «Мотор»

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