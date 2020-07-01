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Спорт

Ребров получил престижную награду в Венгрии (фото)

9:01 2 июля 2020
Сергей Ребров

Бывший наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров, второй сезон подряд выигравший с «Ференцварошем» чемпионат страны, на гала-церемонии MLSZ Ranking Awards в Будапеште был признан тренером года в Венгрии.

46-летний украинский специалист удостоился награды по итогам голосования главных тренеров, капитанов, а также самых возрастных и самых молодых футболистов команд элитного дивизиона.

Сергей Ребров с наградой тренера года в Венгрии

«У меня была хорошая коммуникация с командой, у нас было взаимное доверие. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше», — цитирует Сергея Реброва официальный сайт ФК «Ференцварош».

Отметим, что, кроме чемпионского титула, Ребров вместе с «Ференцварошем» пробился в групповой турнир Лиги Европы, где проиграл всего один матч из шести (в частности, победил в Москве ЦСКА).

Кстати, вместе с тренером чемпионами Венгрии стали два украинских футболиста — Игорь Харатин и Александр Зубков, чей гол-красавец претендует на звание лучшего в сезоне.

Игорь Харатин (второй справа) и Александр Зубков (крайний справа) празднуют с партнерами по команде чемпионство «Ференцвароша»

Напомним, что у руля киевского «Динамо» Сергей Ребров по два раза побеждал в чемпионате и Кубке Украины, а также выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, он стал вице-чемпионом Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 4-летний сын Сергея Реброва Никита устроил «беспорядки» на трибуне стадиона.

Фото ФК «Ференцварош», Twitter MLSZ

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