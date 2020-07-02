Шикарный гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» (фото, видео)

Спорт

Настоящим украшением матча 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (3:2) стал гол-красавец футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко, принесший «молотобойцам» столь важную победу в борьбе за сохранение места в АПЛ.

По ходу встречи на Олимпийском стадионе в Лондоне «Челси» вел в счете благодаря точному удару с пенальти экс-футболиста «Шахтера» Виллиана. Но команда шотландца Дэвида Мойеса не только отыгралась в конце первого тайма, но и на 51-й минуте вышла вперед. Однако на 72-й минуте классный удар со штрафного удался неугомонному бразильцу Виллиану — 2:2.

Ярмоленко (с новой прической!) вышел на замену на 78-й минуте, когда «Челси» всеми силами пытался вырвать победу. Но в итоге футболист сборной Украины лишил гранда даже ничьей. На 89-й минуте во время одной из контратак «Вест Хэма» Андрей получил пас от партнера, обыграл на замахе победителя Кубка конфедераций немца Рюдигера и нанес свой коронный удар с левой ноги в дальний угол — 3:2. При этом, празднуя взятие ворот гранда, футболист жестами призвал недоброжелателей поменьше болтать.

За свою игру Андрей получил от авторитетного портала Whoscored оценку 6,9. Это третий результат среди всех футболистов «Вест Хэма».

Отметим, что Ярмоленко, который не выходил на поле из-за полученной в декабре травмы и паузы в чемпионате Англии целых полгода (20 июня он сыграл всего 10 минут против «Вулверхэмптона»), забил свой первый гол в АПЛ с 28 сентября прошлого года, когда поразил ворота «Борнмута». Всего же в нынешнем сезоне в активе экс-динамовца четыре точных удара и одна голевая передача в 17 матчах чемпионата Англии.

Андрей Ярмоленко не забивал за «Вест Хэм» с сентября прошлого года

Кстати, победа позволила «Вест Хэму» с 30 очками подняться на 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги (три пункта отрыва от зоны вылета). «Челси» с 54 баллами по-прежнему четвертый (одно очко отставания от «Лестера» и два пункта перевеса над «МЮ» и «Саутгемптоном»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Ярмоленко учит болельщиков своего клуба украинским словам.

Фото Twitter ФК «Вест Хэм»

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