2 июля 2020

Интересно, знаете ли вы, друзья мои, о том, что сегодня во всем мире отмечается День НЛО (World UFO Day)? Теперь будете знать. Более того, я поведаю вам, почему отмечается он именно сегодня.

Второго июля 1947 года в пустыне рядом с американским городом Розуэлл, штат Нью-Мексико, упал весьма странный объект. Новость о том, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами, быстро разлетелась по всем Соединённым Штатам. Американские спецслужбы поспешили все сведения об этом загадочном событии засекретить, но новость о «розуэлльском инциденте» уже пошла гулять по миру. Тем более, что разговоры о прилетающих на нашу планету космических пришельцах все чаще начали подогреваться новыми сообщениями.

В 1953 году буквально на глазах у военного начальства бесследно пропал лейтенант ВВС Ф.Ю.Монкл. Его самолёт был отправлен для перехвата НЛО (неопознанного летающего объекта), зависшего над штатом Мичиган. Когда самолёт Монкла приблизился к странному летающему аппарату, его внезапно окутал яркий свет. После же того, как свет погас, оказалось, что на радарах самолёта Монкла больше не было…

Потом начали появляться и другие сообщения о похищении землян инопланетянами. В 1961 году с заявлением об этом к местным властям обратились жители Нью-Хэмпшира Бетти и Барни Хилл. Причём, показания супругов совпадали полностью, несмотря на то, что следователи допрашивали их отдельно и даже с применением гипноза.

Кстати, впервые термин «летающие тарелки» применил военный лётчик Кеннет Арнольд, сообщивший диспетчеру об обнаружении им сразу 9 неопознанных объектах, паривших в воздухе над горой Рэйнел в районе Вашингтона летом 1947 года. С лёгкой руки Арнольда этот термин все чаще начал использоваться в быту и популярной литературе. Впрочем, военные эксперты утверждали, что НЛО часто бывают не только в виде «тарелок», но также в виде совершенно различных по форме аппаратов.

Споры о том, являются ли правдивыми сообщения о посещении Земли космическими пришельцами, продолжаются постоянно. И к единому мнению ни ученые, ни военные эксперты, ни многочисленные свидетели таких посещений пока не пришли. Одно остаётся совершенно очевидным — дыма без огня не бывает.

Завершая свой сегодняшний рассказ, повеселю вас коротким анекдотом «в тему». В поезде мужчина рассказывает соседу по купе:

— Мой зять работает с этими… С контактерами. Ну, которые видели инопланетян, «тарелки» там разные.

— Уфологом, что ли?

— Да каким там уфологом… Наркологом!

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.