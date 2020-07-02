Гороскоп

Неожиданная прибыль и продвижение по службе: гороскоп на июль для всех знаков зодиака

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп на июль. По мнению астролога, июль станет хорошим и продуктивным месяцем для представителей всех знаков зодиака. (Лунный календарь на неделю читайте здесь.)

Овен

Начало июля — благоприятное время, чтобы проявить инициативу в профессиональной сфере деятельности. В этот период представители знака смогут легко справиться с любыми нестандартными задачами. В конце месяца звезды сулят нежданную прибыль — отличный повод порадовать себя обновками.

Телец

В этот период многим Тельцам предстоит принятие серьезных решений. А потому звезды советуют более вдумчиво воспринимать происходящие вокруг вас события. Также не стоит идти на поводу советов окружающих. Чтобы избежать ошибок, чаще прислушивайтесь к собственной интуиции.

Близнецы

В середине лета Близнецы смогут достичь тех целей, к которым упорно шли долгие месяцы. Фортуна будет на вашей стороне. Главное при этом — не сдаваться и не отступать. В конце июля звезды сулят представителям знака перспективные знакомства — у вас есть все шансы встретить человека, который откроет перед вами новые горизонты.

Рак

В этом месяце звезды советуют Ракам смело браться за решение вопросов, связанных с финансами. Скорее всего, ваши начинания принесут успех. В работе июль сулит карьерный рост и прибыль. Единственное условие — смело заявлять руководству о своих амбициях и целях. Так как скромность может стать главной преградой на пути к успеху.

Лев

Начало июля для Львов — удачное время, чтобы как следует потрудиться. В этот период вы сможете заложить надежный фундамент для получения хорошей прибыли в будущем. В середине месяца старайтесь больше времени уделять семье — близкие будут нуждаться в вашей поддержке.

Дева

В середине лета Девам стоит держаться подальше от сплетен и пересудов. В противном случае есть большая вероятность оказаться крайним звеном в этой неприятной цепочке. Конец июля — удачное время для новых приобретений. Ваши покупки будут выгодными.

Весы

Расположение небесных тел может подталкивать представителей знака к чрезмерной расточительности. В связи с чем возможны спонтанные покупки и неоправданные траты. Совет звезд — составить план покупок и четко ему следовать, чтобы избежать незапланированных расходов.

Скорпион

В этом месяце Скорпионы еще раз убедятся: в сложных ситуациях лучше полагаться только на себя. Есть большая вероятность, что человек, на которого вы рассчитывали, подведет в самый неподходящий момент. А потому лучше заранее иметь наготове план «Б». Конец месяца сулит представителям знака спонтанные путешествия. Воспринимайте их как повод сменить остановку и получить заряд позитива.

Стрелец

В трудовой сфере деятельности Стрельцам будет крайне тяжело сдвинуться с мертвой точки. Скорее всего, новые начинания могут застопориться из-за непредвиденных обстоятельств. Но не спешите расстраиваться — эта пауза поможет вам просчитать возможные риски и промахи, которые вы могли бы допустить в будущем.

Козерог

В июле многие Козероги захотят кардинальных перемен в жизни. Но звезды советуют избегать спонтанных решений. Так как есть большая вероятность, что очень скоро вы пожалеете о сделанном шаге. А потому старайтесь хорошенько все обдумать перед тем, как действовать.

Водолей

Июль сулит Водолеям успехи в творческой деятельности. Вдохновение будет вашим частым гостем. А потому старайтесь не игнорировать его визиты. В середине месяца звезды советуют обращать особое внимание на свои сны — многие из них окажутся вещими.

Рыбы

В июле звезды настоятельно советуют Рыбам избегать спешки в принятии решений, связанных с деньгами. Ваша опрометчивость может привести к потерям. Также старайтесь поменьше распространяться о своих планах. А тем более в разговорах с людьми, в которых не уверены на все сто. Не исключено, что вам будут ставить палки в колеса.

Эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

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