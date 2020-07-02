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Происшествия

Две машины «нырнули» под землю в Одессе: видео ЧП попало в сеть

11:25 2 июля 2020
Провалилась машина

В Одессе, где на днях прошел сильнейший ливень, утром в четверг, 2 июля, на проезжей части в Малиновском районе «под землю» провалились два автомобиля. По словам очевидцев, ЧП случилось на пересечении улиц Косвенной и Средней. «В солидную дыру угодили сначала микроавтобус, а затем и легковушка», — говорят свидетели.

Сейчас городские службы и патрульные выясняют, почему образовался провал. Как сообщили в департаменте городского хозяйства горсовета, причина в прорыве трубы водовода.

«На место выехали сотрудники филиала „Инфоксводоканал“, которые устранят течь», — уточнили в департаменте.

Провалившиеся авто вытаскивают из «ловушки».


Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как под землю провалилась легковушка в Белгород-Днестровском Одесской области.

Также в сеть попало видео с моментом ухода под землю автомобиля во время масштабной «коммунальной катастрофы» в центре Киева.

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