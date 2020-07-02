Политика

Загребельская о главе АМКУ Терентьеве: «Если его уволят, это будет одно из лучших решений Зеленского»

Источником информации о предстоящей отставке главы АМКУ Юрия Терентьева может быть он сам. Таким образом Терентьев шантажирует Офис президента, однако реакция власти на подобный шантаж может быть разной, к тому же причин для его отставки — более, чем достаточно. Об этом заявила экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

«Ему выгодно, чтобы прозвучала версия „увольняют, я борюсь со злоупотреблением монополистов, которые мешают стране развиваться, а президент против демонополизации“ — прозвучала первой», — считает Загребельская.

По ее словам, председатель АМКУ переживает уже не первую зону турбулентности, чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором они фактически обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов.

«Однако Юрий Терентьев пережил это, поэтому шансы на прохождение сегодняшней зоны с минимальными потерями и сохранением кресла — большие. Но похоже на то, что на эмоциях председатель АМКУ поспешил, и такой шаг может приблизить его конец, особенно, зная, как президент и его окружение, реагируют на подобные публичные упреки», — добавил она.

В комментарии РБК-Украина Загребельская уточнила, что законная процедура увольнения руководства АМКУ — гарантия независимости всего ведомства. Но если Терентьев действительно сам написал (или напишет) заявление об увольнении, то в данном случае все нормы закона соблюдены, и обвинения в давлении — нонсенс и шантаж самого Терентьева.

«Можно, конечно, говорить что-то о давлении с целью написания заявления об увольнении по собственному желанию, но глава АМКУ должен иметь достаточные волевые качества, чтобы противостоять давлению со стороны олигарха, президента или кого-либо еще, кто имеет политическое влияние», — отметила она.

В то же время, по ее мнению, Терентьева однозначно есть за что увольнять.

«За пять лет его пребывания на должности мы не увидели результатов работы в части демонополизации или деолигархизации. Напротив, есть основания обвинять его в неправомерных решениях по „Метинвесту“, по существенно заниженному размеру штрафа для группы компаний Дмитрия Фирташа, отсутствии расследований по компаниям, которых связывают с Игорем Коломойским. Соответственно, все это время Юрий Терентьев только создавал видимость того, что он борется с олигархами, тогда как Антимонопольный комитет является мощнейшим рыночным регулятором, у которого есть достаточно полномочий, чтобы эффективно бороться с монополией в Украине», — отметила экс-госуполномоченная АМКУ в комментарии РБК-Украина.

В то же время, по ее мнению, Терентьев является компромиссной и выгодной для большинства олигархов и влиятельных монополистов фигурой. Поэтому, для его сохранения в должности сейчас будет включена тяжелая артиллерию, и президенту продемонстрируют тысячу и одну причину, почему голове АМКУ стоит дать досидеть на посту до 2022 года.

Напомним, Юрия Терентьева назначили главой Антимонопольного комитета (АМКУ) в мае 2015 года на семь лет. До этого он работал в компаниях «АрселорМиттал Кривой Рог», «МЕТРО Украина», JTI Украина, BristolMyers Squibb в Украине и DML-Law consulting.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил написать заявление об отставке главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

По данным журналистов, причиной конфликта якобы стал штраф на сумму 6,5 млрд гривен, наложенный АМКУ на табачную компанию «Тедис» и других производителей сигарет.

Вопрос об отставке Терентьева уже в скором времени может быть рассмотрен парламентом.

На место главы Антимонопольного комитета могут претендовать первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора.



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