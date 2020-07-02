В Затоке к берегу прибило десятки дохлых уток (фото, видео)

Происшествия

Люди, отдыхающие в Одессе и области, обеспокоены не только «цветением» моря, но и тем, что к побережью популярного курорта Затока прибило десятки мертвых уток. Об этом днем в четверг, 2 июля, в социальных сетях сообщают очевидцы, которые также обнародовали соответствующее видео.

Авторы видео утверждают, что насчитали более 50 уток-нырков. (Морской нырок или че́рнеть — среднего размера водоплавающая птица семейства утиных, относительно крупный, до килограмма весом.)

Как утверждают очевидцы, ЧП зафиксировано у железнодорожной платформы «Дружба» в районе Затоки.

«Со стороны моста принесло порядка 50 дохлых уток, вонь жуткая…» — пишут в сети.

Предполагают, что причиной гибели птиц могло стать отравление морской воды ядовитыми веществами, которые сопровождают «цветение» моря. А ведь на побережье отдыхают сотни тысяч людей, включая маленьких детей.

Напомним, экологи объясняют ситуацию тем, что водоросли под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Специалисты не рекомендуют купаться в такой воде, а также воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которые выловлены в одесском прибрежье и причерноморских лиманах. Экологи утверждают, что «сезон ограниченного купания» у одесских берегов может продлиться от нескольких недель до месяца. Также отмечается, что водоросли у берега сбиваются в густую грязь.

В самой Одессе коммунальщики убрали более 30 кубометров прибитых к берегу водорослей на пляже «Лузановка».

«По мнению экологов, единственный способ борьбы с этой проблемой — уборка. Силами коммунальных предприятий „Побережье“ и „Городские дороги“ проведена расчистка прибрежной территории пляжа „Лузановка“. Убрано и вывезено более 30 куб. м растений», — комментируют в Одесской мэрии.

Вместе с тем в мэрии утверждают, что зеленые водоросли безвредны.

Между тем чиновники от туризма резко изменили тональность. Так, руководство Гостуризма заявило, что в Украине имеется много курортов, помимо Одессы.

«Я бы советовала вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Надо смотреть, где есть меньше людей. Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать в малоизвестные, но не менее интересные, чем места массового туризма, уголки страны», — заявила в интервью председатель Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал вспышку COVID-19 в Украине из-за несоблюдением карантинных ограничений на пляжах Одессы во время длинных выходных.

Фото и видео курортной Одессы в условиях эпидемии коронавируса взорвали сеть.





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