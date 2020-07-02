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Юрий Терентьев не заинтересован в эффективной работе АМКУ, — СМИ
Глава АМКУ Юрий Терентьев — один из немногих чиновников, сумевших сохранить должность с 2015 года, но, к сожалению, видимых изменений в работе АМКУ не произошло. Об этом сообщает бизнес-портал Delo.ua.
«В своих интервью Терентьев фактически признает: системы в работе АМКУ нет, и он не видит необходимости в создании такой системы. А значит, нет и прозрачного механизма выбора Антимонопольным комитетом дел для рассмотрения. По каким-то своим соображениям АМКУ обращает внимание на те или иные сектора экономики, оставляя без внимания другие. Если подобная ситуация сохранится, Украина будет „смотреть в спины“ крупным инвесторам, а экономика страны потеряет целые отрасли», — отмечается в статье.
Ранее экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская заявила, что причин для отставки Терентьева более чем достаточно. А СМИ рассказали, как глава АМКУ «обилечивал» бизнес.15
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