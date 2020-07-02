Спорт

Команда Шевченко узнала города, где примет в Лиге наций Швейцарию, Германию и Испанию

Сборная Украины по футболу, которой в сентябре предстоит дебют в элитном дивизионе Лиги наций, узнала города, в которых проведет свои домашние матчи в группе.

В стартовом туре подопечные Андрея Шевченко, завоевавшие путевку на перенесенный Евро-2020, 3 сентября сыграют на «Арене Львов» против Швейцарии. В третьем туре (10 октября) «желто-синие» примут на столичном «Олимпийском» экс-чемпиона мира Германию, а в пятом (13 октября) на той же арене в Киеве сразятся с испанцами, сообщает официальный сайт УАФ. Начало игр — в 21:45.

Кстати, для все трех поединков резервный стадион — «Металлист» в Харькове.

Напомним, что победитель группы оспорит в «финале четырех» главный трофей турнира, который в дебютном розыгрыше выиграла Португалия, а аутсайдер вылетит в дивизион В.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь поединков сборной Украины в Лиге наций.

Фото Владимира РАСНЕРА



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