«Динамо» — «Шахтер»: где смотреть онлайн матч 29-го тура чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 4 июля, на столичном «Олимпийском» состоится битва грандов УПЛ, в которой в рамках 29-го тура чемпионата Украины по футболу сразятся киевское «Динамо» и досрочно обеспечивший себе золотые медали донецкий «Шахтер» (арбитр — Виталий Романов из Днепра, рефери VAR — киевлянин Евгений Арановский).

Напомним, что в нынешнем сезоне соперники противостояли друг другу пять раз. Динамовцы взяли верх над «оранжево-черными» в поединке за Суперкубок Украины (2:1) и выбили горняков из Кубка страны (2:1 в дополнительное время). В свою очередь, «Шахтер», опережающий ближайших оппонентов на целых 17 (!) очков, выиграл у «бело-синих» все три матча премьер-лиги (2:1 в Киеве, 3:1 в Киеве и 1:0 в Харькове).

К слову, последний раз в рамках УПЛ «бело-синие» побеждали «оранжево-черных» на «Олимпийском» два года назад, когда 3 августа 2018-го взяли верх над соперником — 1:0.

В предстоящей встрече динамовцы из-за травм не смогут рассчитывать на Миколенко и Попова, а из-за дисквалификации — на Шабанова и Шепелева (зато в общую группу после длительной реабилитации вернулся защитник Бурда). Что же касается «Шахтера», то надолго выбыли из строя Исмаили и Бондарь, травмированы Патрик, Коваленко и Хочолава, а из-за перебора желтых карточек не сыграет Тете. Но в то же время после тяжелой травмы полностью восстановился Майкон.

Букмекеры в предстоящей игре отдают крошечное предпочтение дончанам. К примеру, контора «Фаворит спорт» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 2,57, на ничью — 3,95, на успех «Шахтера» — 2,45.

Кстати, «Львов» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе оставшиеся в сезоне домашние матчи (в том числе и с «Ворсклой») сыграет в Тернополе.

Чемпионат Украины. 29-й тур

3 июля (пятница)

«Львов» — «Ворскла» 19:00 «Футбол 1»

4 июля (суббота)

«Мариуполь» — «Карпаты» 17:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Шахтер» 19:30 «2+2»

5 июля (воскресенье)

«Десна» — «Колос» 17:00 УНИАН

«Заря» — «Александрия» 19:30 УНИАН

«Олимпик» — «Днепр-1» 19:30 «Футбол 1»

Отметим, что матч «Мариуполь» — «Карпаты», скорее всего, будет отменен из-за отсутствия у львовян денег на вояж в приазовский город. Вторая в сезоне неявка на поединок УПЛ («зелено-белые» уже не выехали на перенесенную на 1 июля игру в Мариуполь) автоматически исключит «Карпаты» из числа участников премьер-лиги.



Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 72 очка (28 матчей);

2. «Динамо» — 55 (28);

3. «Заря» — 53 (28);

4. «Десна» — 52 (28);

5. «Александрия» — 43 (28);

6. «Колос» — 29 (28);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (27);

8. «Мариуполь» — 33 (27);

9. «Ворскла» — 27 (27);

10. «Олимпик» — 24 (27);

11. «Львов» — 23 (28);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виталий Буяльский («Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на последних секундах капитулировало на поле «Десны».

Фото ФК «Динамо»

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