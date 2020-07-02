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Мир

Заболевший Назарбаев победил коронавирус

16:32 2 июля 2020
назарбаев

Первый президент Казахстана — 79-летний Нурсултан Назарбаев — победил коронавирус, которым заразился в июне текущего года. Последний тест пациента показал отрицательный результат. Тем не менее, Назарбаев продолжает соблюдать режим самоизоляции.

О состоянии здоровья политика рассказал в соцсетях его пресс-секретарь Айдос Укибай.

О болезни Назарбаева официально сообщили 18 июня. Первый президент Казахстана объявил, что вынужден перейти на режим самоизоляции. Из-за болезни Назарбаев не поехал на июньский парад в Москве.

Напомним, в Казахстане с населением 18,8 миллиона человек в середине июня было выявлено 15 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. К июлю число заболевших выросло до 42 тысяч.

Фото Aidos_Ukibay/Twitter

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