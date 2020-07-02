Кабмин решил уволить главу Госагентства лесных ресурсов

Политика

Кабинет министров решил уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого. Кадровое решение было принято на внеочередном заседании 2 июля, где обсуждалось наводнение в западных областях Украины, его причины и последствия.

О решении Кабмина рассказал в Facebook народный депутат, представитель Кабмина в Раде Василий Мокан.

Критика в адрес Гослесагентства и его главы Андрея Заблоцкого особенно усилилась после разрушительного наводнения в Карпатах, Прикарпатье, Закарпатье и других западных регионах Украины. Наводнение называли последствием активной вырубки карпатских лесов. Политику Гослесагентства называли антиэкологической. Прокуратура Ивано-Франковской области уже открыла расследование по многочисленным фактам уничтожения леса в регионе.

Кроме смены главы Гослесагентства, Кабмин решил направить дополнительные два миллиарда гривен на ликвидацию ущерба от наводнения. Кроме того, решено упростить процедуру выделения средств из резервного фонда бюджета на подобного рода ЧП.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом институте специалисты осуждают варварские вырубки карпатских лесов, но просят не сводить разрушения от наводнения к одной единственной причине. В этом году сошлись несколько факторов, потому и ущерб оказался беспрецедентно большим.

Фото andrew.zablotsky.9/Facebook

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