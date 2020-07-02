ФБР арестовало скрывавшуюся почти год помощницу миллиардера-педофила Эпштейна (фото)

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В четверг, 2 июля, агенты ФБР арестовали в штате Нью-Гэмпшир Гислейн Максвелл, 58-летнюю помощницу скандально известного миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвинили в педофилии и принуждении к проституции. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Эпштейна арестовали год назад. С тех пор Максвелл находилась в розыске. Миллиардер, по официальной версии, покончил с собой в тюрьме.

Дело вызвало громкий скандал. Жертвы Эпштейна, а их несколько десятков, утверждают, что он использовал их, чтобы наладить контакты и заручиться дружескими связями с различными известными людьми. В СМИ и в ходе судебных слушаний звучали имена принца Эндрю, сына британской королевы Елизаветы II, 42-го президента США Билла Клинтона, действующего американского президента Дональда Трампа, кинорежиссера Вуди Аллена и многих других. Все они категорически отрицают, что знали о тайной жизни Эпштейна, хотя не раз бывали у него в гостях и пользовались его частным самолетом. По одной из версий, Джеффри могли убить в тюрьме, чтобы он не рассказал правду о своих связях с сильными мира сего

Максвелл играла важнейшую роль в его жизни. Когда-то у них был роман. Затем они расстались, но сохранили дружеские и деловые отношения. Согласно показаниям свидетелей и жертв Эпштейна, именно Гислейн поставляла ему девушек, именно она инструктировала их, как нужно правильно себя вести с Джеффри и его гостями. Ее называли «Мадам». Поэтому ее арест крайне важен, ведь дело после смерти Эпштейна не было закрыто.

Эта фотография появилась в соцсетях перед исчезновением Гислейн Максвелл

Эта новость сулит неприятности прежде всего принцу Эндрю. Американские следователи несколько раз пытались допросить его, но сын Елизаветы II, по их словам, всячески уклоняется от сотрудничества. В начале июня Министерство юстиции США было вынуждено обратиться с официальным требованием к британскому правительству о выдаче Эндрю.

Скандальный снимок, предоставленный одной из жертв Эпштейна. Она утверждает, что принц Эндрю занимался с ней сексом в доме Гислейн Максвелл. Вирджинии Робертс (в центре) было тогда 17 лет

Принц не раз заявлял, в том числе в своем скандальном интервью, что не был близко знаком с Максвелл и понятия не имеет, где она находится. Однако в СМИ попали доказательства, включая фотографии, свидетельствующие о том, что Эндрю говорит неправду.

Читайте в «ФАКТАХ»: «Хороший секс трудно забыть, а я ничего не помню»: полный текст скандального интервью принца Эндрю (фото, видео)

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