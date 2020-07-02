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Происшествия

Автобус с украинцами разбился в Польше: много пострадавших (фото)

19:53 2 июля 2020
автобус

В Польше, где недавно смягчили правила въезда для украинских туристов, попал в крупное ДТП пассажирский автобус. В салоне находилось около 40 граждан Украины. 16 человек получили травмы.

дтп

Как сообщает Укринформ, авария случилась на крупной автотрассе А1 возле города Богуславице в направлении Варшавы. Там не разминулись туристический автобус и два грузовика, причем одно из грузовых авто после столкновения загорелось. Дорога на Варшаву заблокирована.

По предварительной информации, автобус вез пассажиров из Тернополя в Варшаву. Шестеро пострадавших санавиацией доставлены в больницу, состояние одного из пострадавших критическое.

Консулы пытаются связаться с украинской компанией-перевозчиком. Не пострадавших пассажиров разместили в ближайших гостиницах.

Напомним, 25 июня в Варшаве пассажирский автобус упал с моста. Месяцем ранее на автомагистрали А4 в ДТП погиб водитель — гражданин Украины.

Фото twitter.com/JWieczorekPL

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