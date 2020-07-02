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Отставка Смолия была вопросом времени: советник Ермака Уманский прокомментировал ажиотаж вокруг смены главы НБУ
Отставка Якова Смолия с поста главы НБУ была неизбежна, но Смолий сыграл на опережение и сам написал заявление. Об этом заявил Игорь Уманский, бывший министр финансов, а теперь советник главы Офиса президента Андрея Ермака.
«Отставка была лишь вопросом времени. Уже было подготовлено постановление о „недоверии“ Смолию для рассмотрения Радой… Решение об увольнении Смолия было единственно правильным… Но Смолий сделал свое заявление. И именно в той форме, в которой сделал. И именно тогда, когда сделал. Почему именно так и именно вчера? Игра на опережение», — говорится в заявлении Уманского на его странице в Facebook.
По мнению бывшего министра, Смолий, с одной стороны, «хлопнул дверью» и показал свои принципы. С другой стороны, уход главы НБУ расшатал ситуацию на валютном рынке.
«Заявление Смолия вызвала отмену размещения евробондов… На этом этапе отмена размещения — это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно! Это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности», — считает Уманский.
Напомним, в комитете Рады уже поддержали отставку Смолия, а на высокий пост претендуют три кандидата.53
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Отставка Смолия была вопросом времени: советник Ермака Уманский прокомментировал ажиотаж вокруг смены главы НБУ
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