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Уникальная операция британской полиции: арестованы 746 преступников, изъято налички на 67 млн долларов (фото, видео)
В четверг, 2 июля, британская полиция сообщила об успешном завершении масштабной операции по борьбе с организованной преступностью. Она продолжалась два месяца. В ходе рейдов, прошедших по всей стране, были арестованы 746 человек, занимавшихся торговлей наркотиками, нелегальной продажей оружия и другой преступной деятельностью. Есть основания утверждать, что в их число входят не менее 200 человек, замешанных в убийствах.
В ходе рейдов было изъято 54 миллиона фунтов наличными (более 67 миллионов долларов), большое количество наркотиков, преимущественно кокаина, 77 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы АК47, гранаты и прочие боеприпасы.
В ходе арестов полицейским пришлось применить в общей сложности более 100 светошумовых гранат. Рейды проводились около двух часов ночи, и эти боеприпасы помогли дезориентировать преступников.
Газета The Daily Mail подчеркивает, что многие из арестованных вели вполне респектабельный образ жизни и проживали в принадлежащих им домах в зажиточных кварталах. Соседи не догадывались о том, что эти люди ведут двойную жизнь.
Всех арестованных объединяет одна общая деталь — они являлись пользователями нелегальной телефонной системы Encrochat. Она работала по типу популярного мессенджера WhatsApp, однако установить ее самостоятельно невозможно. Для того, чтобы стать ее абонентом, необходимо купить нелегально специальный смартфон с предустановленным приложением Encrochat. Представители этого тайного оператора связи гарантировали своим клиентам полную конфиденциальность разговор и переписки. В случае крайней необходимости любой абонент мог запустить в действие «убийцу», вирус, который в считанные секунды уничтожал всю переписку и сведения о звонках.
Услуга стоит недешево — полгода пользования Encrochat обходится в 1 500 фунтов (1 870 долларов). О существовании этой системы общения узнали французские и голландские эксперты. Они выявили сеть и смогли установить, что ею охотно пользуются во всем мире 60 тысяч человек. В Великобритании оказалось около 10 тысяч абонентов Encrochat.
Дальше совместная операция британских полицейских и их коллег из других стран Европы напоминала ту, что показана в культовом криминальном сериале «Прослушка» (The Wire). Благодаря специальной аппаратуре экспертам удалось не только установить абонентов Encrochat, но и прочитать их сообщения и даже прослушать многие звонки. Так полиция получила подробную информацию о готовившихся сделках по продаже наркотиков и оружия, отмывании денег и даже планах по устранению ряда конкурирующих преступных группировок. Подозреваемые общались друг с другом, будучи уверенными в том, что содержание их разговоров и переписки никто не узнает.
Полиция признает, что впервые столкнулась с подобной Encrochat системой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Британии преступники ограбили супругов, которые выиграли в лотерею 101 миллион фунтов.288
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Уникальная операция британской полиции: арестованы 746 преступников, изъято налички на 67 млн долларов (фото, видео)
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