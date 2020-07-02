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На мосту Патона в Киеве патрульные отговорили студента от самоубийства (фото)
В Киеве на мосту Патона 20-летний студент пытался совершить самоубийство. Юноша уже забрался за поручни аварийного спуска, но прибывшие на место патрульные отговорили молодого человека от рокового шага. В апреле инспекторы уже предотвратили похожим способом самоубийство — тогда девушка хотела прыгнуть с моста Метро.
Как сообщила Патрульная полиция Киева, лейтенанты Евгений Атрощенко и Александр Логин завоевали доверие юноши и смогли его успокоить. Инспекторы отвели гражданина в безопасное место, а потом вызвали «скорую помощь», поскольку у юноши были специфические порезы на руках. Пострадавшего передали врачам для дальнейшей госпитализации.
Юноша объяснил, что на отчаянный шаг он пошел из-за проблем с учебой и с деньгами.
Напомним, с моста Патона в 2018 году прыгнула студентка Национального медицинского университета. Самоубийству предшествовал конфликт в деканате.
Фото wikimedia.org, kyivpatrol/Facebook30
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