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Украина

Настоящий гадюшник: запрещенный в Украине блогер показал печальные фото из Крыма

9:10 3 июля 2020
пляж

Российский блогер Илья Варламов побывал в оккупированном Крыму в разгар курортного сезона и поделился свежими фото. По словам блогера, город Феодосия — пример того, как «из рая сделали гадюшник». В море по-прежнему сбрасывают канализационные стоки, причем происходит это на центральном пляже. А сам город с каждым годом все больше разрушается.

феодосия

«Вообще, очень грустно смотреть на Феодосию. Город реально загибается и с каждым годом опускается на дно, — признает Варламов. — Городом никто не занимается, сюда не вкладывают деньги. Местные живут одним днем: если можно что-то урвать здесь и сейчас, надо урвать».

феодосия

Варламов обратил внимание, что к курортному сезону город не провел даже минимальную уборку на пляжах. Люди загорают среди мусора, море грязное, пляжная инфраструктура разрушена.

Напомним, Феодосия — не единственный город в оккупированном Крыму, который оказался не готов принимать отдыхающих. Так, Коктебель сейчас переживает настоящую экологическую катастрофу. А в Севастополе российские военные отличились опасной выходкой на пляже.

Фото varlamov.ru

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