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Настоящий гадюшник: запрещенный в Украине блогер показал печальные фото из Крыма
Российский блогер Илья Варламов побывал в оккупированном Крыму в разгар курортного сезона и поделился свежими фото. По словам блогера, город Феодосия — пример того, как «из рая сделали гадюшник». В море по-прежнему сбрасывают канализационные стоки, причем происходит это на центральном пляже. А сам город с каждым годом все больше разрушается.
«Вообще, очень грустно смотреть на Феодосию. Город реально загибается и с каждым годом опускается на дно, — признает Варламов. — Городом никто не занимается, сюда не вкладывают деньги. Местные живут одним днем: если можно что-то урвать здесь и сейчас, надо урвать».
Варламов обратил внимание, что к курортному сезону город не провел даже минимальную уборку на пляжах. Люди загорают среди мусора, море грязное, пляжная инфраструктура разрушена.
Напомним, Феодосия — не единственный город в оккупированном Крыму, который оказался не готов принимать отдыхающих. Так, Коктебель сейчас переживает настоящую экологическую катастрофу. А в Севастополе российские военные отличились опасной выходкой на пляже.
Фото varlamov.ru225
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