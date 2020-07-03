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Происшествия

Зацеперы вернулись: подростки-экстремалы атаковали электричку в Киеве (фото)

9:39 3 июля 2020
зацеперы

В Киеве после карантина снова ходят электрички, а с ними вернулось и опасное подростковое развлечение — зацепинг. Очевидцам удалось заснять, как два юных зацепера прицепились к поезду — юноши явно хотели прокатиться с ветерком.

Фото молодых хулиганов опубликовал на странице в Facebook блогер Влад Антонов.

поезд

Подростков не останавливает тот факт, что многие из собратьев по экстремальным развлечениям получили тяжелые травмы или ожоги. Так, неделей ранее на центральном вокзале Киева сильно обгорел молодой мужчина, влезший на крышу поезда. Пострадавший превратился в «живой факел».

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