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Зацеперы вернулись: подростки-экстремалы атаковали электричку в Киеве (фото)
В Киеве после карантина снова ходят электрички, а с ними вернулось и опасное подростковое развлечение — зацепинг. Очевидцам удалось заснять, как два юных зацепера прицепились к поезду — юноши явно хотели прокатиться с ветерком.
Фото молодых хулиганов опубликовал на странице в Facebook блогер Влад Антонов.
Подростков не останавливает тот факт, что многие из собратьев по экстремальным развлечениям получили тяжелые травмы или ожоги. Так, неделей ранее на центральном вокзале Киева сильно обгорел молодой мужчина, влезший на крышу поезда. Пострадавший превратился в «живой факел».
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...