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Украина

Шмыгаль прояснил, откроются ли школы 1 сентября

12:13 3 июля 2020
школа

Если ситуация с заболеваемостью COVID-19 кардинально не ухудшится, сохранится умеренное развитие эпидемии, то новый учебный год в Украине начнется классически: 1 сентября дети придут на занятия в классы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Разъяснение от Кабмина появилось из-за растущих опасений, что учебу с 1 сентября придется организовывать дистанционно.

«Возможность дистанционного образования мы предусматриваем и работаем над этим. Нам нужно, чтобы при обострении эпидемии дети могли обучаться дистанционно. Но это только опция. Никто не отменяет и не собирается отменять классический образовательный процесс», — заявил глава правительства.

«При умеренном развитии эпидемии учебный процесс начнется по классике, но с защитой детей и учителей. Три простые вещи: масочный режим, дистанция, дезинфекция. Минобразования работает над этим», — добавил премьер.

Напомним, в Раде признали, что Украина пока не готова к полноценному дистанционному обучению.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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