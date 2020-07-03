Как выжить после ООС: благотворительные фонды, господдержка и помощь от бизнеса

Деньги

Возвращение к мирной жизни после месяцев, проведенных в окопах под пулями, для многих украинских бойцов становится настоящим испытанием. В зоне АТО они были защитниками своей страны, чувствовали важность возложенной на них миссии, понимали, как и для чего начинать завтрашний день. В первую очередь, ветеранов поддерживает государство, которое учредило для бойцов денежные выплаты и льготы. Есть также негосударственные учреждения — благотворительные фонды и другие общественные организации, которые занимаются поствоенной адаптацией бывших бойцов. Оказывает поддержку также социально ответственный бизнес. Последний факт радует больше всего: украинскому бизнесу небезразлична судьба ветеранов АТО.



Государственная помощь: льготы и выплаты

Многие ребята после АТО остались без рабочих мест. Кому-то пришлось свернуть бизнес. Тысячи бывших бойцов были вынуждены уехать из родных мест потому, что у них на родине началась война. Демобилизованным ребятам очень важна поддержка — психологическая, социальная, материальная.

Государство предоставляет нашим защитникам льготы на оплату коммунальных услуг и связи, а также на проезд в общественном транспорте. Бывшие бойцы и их дети могут бесплатно учиться в вузах, получать социальную стипендию и в период учебы бесплатно жить в студенческом общежитии. Также все ветераны имеют право на досрочный выход на пенсию и на получение земельного участка либо денежной компенсации вместо него.

Ветеранам с частичной потерей дееспособности в бою государство ежемесячно выплачивает 100% средней заработной платы независимо от их стажа работы. Военнослужащим при частичной утрате работоспособности положена разовая выплата в размере от 105 100 грн до 147 140 грн. А бойцам с приобретенной инвалидностью выплачивается от 147 140 грн до 840 800 грн.

Если же боец вернулся из АТО без инвалидности, существенных денежных выплат от государства для него не предусмотрено. Раз в году, по решению представителей власти на местах, таким ребятам может быть выплачена сумма в размере нескольких тысяч гривен.

Благотворительные организации: материальная поддержка и соцтерапия

Помимо государственной помощи, бойцов АТО поддерживают благотворительные и гражданские организации. К примеру, киевский БФ «Фонд добрые дела» в рамках акции «Благодарность и забота» собрал 249 497 грн. Деньги были направлены на оказание помощи мобилизованным и демобилизованным бойцам АТО и медицинским учреждениям для лечения раненных бойцов.

В Краматорске (Донецкая область) есть Центр социальной адаптации ветеранов АТО и их семей «Поруч». Общественная организация работает с грантовой помощью международных доноров. 90% ее сотрудников — ветераны АТО и переселенцы. Здесь бойцов и их близких поддерживают психологи, которые помогают избавиться от пережитых страхов и тревог. Для семей ветеранов организовываются совместные семейные экскурсии и поездки, а также тренинги, мастер-классы, походы в горы и туристические поездки. Отдельная задача — защита прав и помощь в получении льгот ветеранами и их семьями.

Гражданские организации, поддерживающие ветеранов АТО, есть почти в каждом большом городе.

Бизнесу не все равно: как частные компании поддерживают бойцов

Многие бойцы, которые возвращаются из АТО, просто не знают, с чего начать. Особенно те, у кого не сохранилось рабочее место или кто вынужден был переселиться с оккупированных территорий. Им предстоит буквально борьба за выживание. И самая большая проблема — отсутствие материальной базы на период адаптации. Многие оказываются в отчаянном положении.

Хорошая новость в том, что растет уровень социальной ответственности со стороны частных организаций — бизнес тоже подключается к помощи. Так, финансовая компания Moneyveo, которая занимается онлайн-кредитованием, помогла ветерану АТО, участнику боевых действий в Донецком аэропорту, выбраться из долговой ямы. Как рассказывает на своей странице Facebook демобилизованный боец Павел Тука, его бывший однополчанин по возвращению домой открыл свое дело. Но в планы вмешался кризис в стране. Ветерану пришлось брать кредиты, чтобы продержаться. Но возвращать деньги оказалось сложнее, чем он думал. Общая сумма с процентами и пеней за просрочку выросла в четыре раза. В отчаянии ветеран позвонил Павлу, который посоветовал обратиться в Moneyveo. Компания пошла навстречу и согласилась помочь. На момент обращения у ветерана было три кредита в разных финансовых организациях. Все — просрочены. Moneyveo связалась с руководством компаний-кредиторов и договорилась о списании части начисленных процентов и полном урегулировании задолженности.

Это не единственная инициатива финансовой компании, направленная на поддержку украинских военных. Отдельное внимание она уделяет образовательным проектам. Например, совместно с Киевской школой экономики Moneyveo создала для украинских бойцов АТО бесплатный образовательный видеокурс по онлайн-маркетингу. Обучение поможет ветеранам преодолеть неуверенность перед открытием собственного дела и сделать шаг к новым возможностям в мирной жизни. Кроме того, компания помогает Региональному разведывательному центру «Север», обеспечивая оргтехникой украинских военных, и предоставляет средства на лечение воинов АТО/ООС в Центре реабилитации при Институте медицины труда им. Кундиева.

Государство + бизнес — почему нет?

Проблема ветеранов АТО требует глобальных решений. Демобилизованные военнослужащие и их семьи нуждаются в помощи. Но внимания со стороны государства и благотворительных фондов недостаточно. Гораздо более мощную поддержку им может оказать украинский бизнес.

В Украине много крупных компаний, которым удается сохранять стабильность в нынешних непростых условиях. Объединив свои усилия с государством, они могут обеспечить надежную поддержку и помощь бойцам, которые защищали их тылы на фронте, а сейчас сами нуждаются в защите.

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