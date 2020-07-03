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Когда менять работу и стричься: лунный календарь на неделю
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 6 по 12 июля 2020 года, согласно лунному календарю, когда лучше вступать в брак, заниматься спортом, стричься или ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (Гороскоп на июль для всех знаков зодиака читайте здесь).
6 июля
Символ дня: жаба
Характеристика: из-за возможности конфликтов на пустом месте — без особых на то оснований — общение с окружающими лучше ограничить.
Бизнес и финансы: плохое время любых деловых и финансовых начинаний.
Личная жизнь: можно разводиться, но не рекомендуется заключать брак.
Здоровье: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же принять предписанные врачом меры.
Уход за внешностью: можно посещать сауну и делать массаж, очищать кожу и делать питательные маски. Стричься не только можно, но и нужно.
Спорт: физическая нагрузка должна быть незначительной — например, йога или пилатес.
Дом, сад, огород: день подходит для всех домашних дел без исключения. От работ на земле лучше отказаться.
7 июля
Символ дня: колокол
Характеристика: день, когда могут неожиданно — и благоприятно — решиться давно беспокоящие проблемы.
Бизнес и финансы: благоприятное время для завершения уже начатых проектов.
Личная жизнь: необходимо уделить внимание детям и пожилым родственникам.
Здоровье: лекарственные препараты не дадут желаемого результата — им лучше предпочесть гомеопатические таблетки и капли.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, улучшит не только внешний вид, но и жизненные обстоятельства.
Спорт: спортом лучше заниматься без фанатизма — велик риск травм.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами, в том числе и пересадкой цветов.
8 июля
Символ дня: лотос
Характеристика: нельзя вести себя грубо, оскорблять окружающих — любое причиненное другим зло со временем обязательно вернется сторицей.
Бизнес и финансы: день, когда самые сложные задачи будут решаться легко и без напряжения.
Личная жизнь: не самый лучший день для вступления в брак.
Здоровье: необходимо беречь глаза — меньше работать за компьютером, да и вообще стараться их не напрягать.
Уход за внешностью: можно делать процедуры по очищению кожи.
Спорт: в фитнес-зале стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок.
Дом, сад, огород: день рекомендуется провести, работая на земле. Можно заниматься любыми домашними делами.
9 июля
Символ дня: гидра
Характеристика: опасный лунный день, во время которого зло ведет борьбу с добром, поэтому важно соблюдать максимальную осторожность — особенно, в отношениях с другими людьми.
Бизнес и финансы: любые начинания необходимо отложить на пару дней.
Личная жизнь: лучше промолчать в ответ на чью-то резкость или грубость, чем нарваться на длительный скандал.
Здоровье: в случае обострения хронических заболеваний необходимо следовать рекомендациям лечащего врача.
Уход за внешностью: можно посещать парикмахерскую — вместе с остриженными волосами уйдет накопившийся за предыдущий период негатив.
Спорт: уместна умеренная физическая нагрузка.
Дом, сад, огород: можно делать уборку в доме и заниматься выпечкой. В саду и огороде можно обрезать и прививать деревья, бороться с насекомыми и полоть землю.
10 июля
Символ дня: орел, парящий в вышине
Характеристика: проблемы, с которыми вы устали бороться, решатся как будто бы сами собой.
Бизнес и финансы: день благоприятен для перехода на новую должность или новую работу.
Личная жизнь: хорошее время для свиданий и встреч с друзьями.
Здоровье: особого внимания потребует позвоночник и зрение — нельзя допускать перенапряжение ни того, ни другого.
Уход за внешностью: поход в салон красоты лучше отложить на другой день.
Спорт: в зале рекомендуется заняться йогой.
Дом, сад, огород: замечательный день для облагораживания сада и любой работы по дому.
11−12 июля
Символ дня: колесница
Характеристика: рекомендуется помогать тем, кто в этом нуждается.
Бизнес и финансы: можно проводить деловые переговоры — удастся найти общий язык с коллегами и партнерами.
Личная жизнь: появление человека из прошлого может дать второй шанс на отношения с ним.
Здоровье: необходимо исключить из меню жирные продукты, лекарства и алкоголь.
Уход за внешностью: удачное время для посещения салона красоты и изменения имиджа.
Спорт: в зале можно делать упражнения любой степени сложности.
Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот.
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