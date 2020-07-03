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Молодежный состав «Ворсклы» не проиграл в УПЛ «Львову»: видеообзор матча
В пятницу, 3 июля, матчем в Тернополе, куда в связи со сложной эпидемиологической ситуацией во Львовской области был перенесен поединок между «Львовом» и «Ворсклой», стартовал 29-й тур украинской премьер-лиги.
29-й тур
«Львов» — «Ворскла» — 2:2 (Яковелли, 55, Борзенко, 75 — Челядин, 8, Кравчук, 89).
Полтавский клуб, второй раз в истории вышедший в финал Кубка Украины, решил полностью сосредоточиться на подготовке к поединку против киевского «Динамо», который состоится 8 июля в Харькове. Поэтому на поединок со «Львовом» поехал молодежный состав под руководством многократного чемпиона Украины и полуфиналиста Лиги чемпионов-1998/1999 в составе «Динамо» Виталия Косовского.
Многие отводили для полтавской молодежи роль мальчиков для битья, но ребята, которые по итогам досрочно завершившегося сезона в чемпионате U-21 заняли третье место следом за ровесниками из «Шахтера» и «Динамо», дали достойный бой команде премьер-лиги.
И уже в дебюте встречи гости ошеломили львовян, когда полузащитник Челядин точно пробил в угол из-за пределов штрафной. До перерыва хозяева так ничего и не смогли поделать с соперниками, грамотно построившими игру от обороны.
Видеобзор первого тайма
Во втором тайме львовяне не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сначала бразилец Яковелли воспользовался ошибкой защитника, потерявшего мяч на линии собственной штрафной, и перебросил вратаря, а затем опытнейший Борзенко (многие из вышедших на поле футболистов «Ворсклы» годятся ему в сыновья!) ударом головой с близкого расстояния принес «Львову» волевую победу. Это позволило львовянам подняться на десятое место, покинув зону переходных матчей.
1:1 — Яковелли (55-я мин.)
2:1 — Борзенко (75-я мин.)
Казалось, что теперь то более опытные игроки «Львова» доведут матч до победы, но подопечные Виталия Косовского проявили характер и вырвали ничью — на последней минуте Кравчук из пределов штрафной в касание переправил мяч в ворота. В итоге — боевая ничья 2:2, которая оставила львовян в зоне переходных матчей в борьбе за право остаться в элитном дивизионе.
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 72 очка (28 матчей);
2. «Динамо» — 55 (28);
3. «Заря» — 53 (28);
4. «Десна» — 52 (28);
5. «Александрия» — 43 (28);
6. «Колос» — 29 (28);
7—12-е места
7. «Днепр-1» — 34 (27);
8. «Мариуполь» — 33 (27);
9. «Ворскла» — 28 (28);
10. «Олимпик» — 24 (27);
11. «Львов» — 24 (29);
12. «Карпаты» — 15 (24).
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виталий Буяльский («Динамо»).
Также в рамках 29-го тура УПЛ пройдут следующие матчи: «Динамо» — «Шахтер» (4 июля), «Десна» — «Колос», «Заря» — «Александрия», «Олимпик» — «Днепр-1» (5 июля). Поединок «Мариуполь» — «Карпаты», который был запланирован на 4 июля, не состоится из-за невыезда львовского клуба на выездную игру.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» перед изгнанием из УПЛ попали в громкий скандал после опубликованных президентом «Руха» аудиозаписей.
Фото ФК «Ворскла»36
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