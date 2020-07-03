«Карпаты» перед изгнанием из УПЛ попали в громкий скандал: разоблачающее видео

Спорт

В пятницу, 3 июля, украинская премьер-лига официально объявила о том, что львовские «Карпаты» не приедут в Мариуполь на матч 29-го тура против одноименного клуба. А поскольку это будет уже вторая неявка клуба из столицы Галичины на поединок чемпионата страны (ранее они не приехали на перенесенный матч 24-го тура также против «Мариуполя»), то «львам» грозит исключение из турнира.

Решение об этом в соответствии с регламентом соревнований будет принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, о чем сообщил телеканалу «Футбол» секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Тем временем в сети появилось видео, снятое клубным телевидением выступающего в первой лиге львовского «Руха», на котором президент клуба Григорий Козловский обвиняет «Карпаты» в том, что земляки, якобы, финансово стимулируют соперников его команды. При этом функционер опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых голос, якобы принадлежащий исполнительному директору «Карпат» Ростиславу Ящишину, предлагает представителям нескольких команд 500 тысяч гривен за победу над «Рухом».

Отметим, что ранее «Карпаты» и «Рух» демонстрировали «дружеские» отношения. К примеру, президент команды первой лиги выразил готовность покрыть все финансовые затраты на выездные матчи «львов» до окончания сезона, а представитель элитного дивизиона, по информации Youtube-канала «ТаТоТаке», в ответ заплатил за земляков штраф в 225 тысяч гривен за неиспользование мячей определенной марки в поединках первой лиги. На этот же раз между «друзьями» пробежала черная кошка…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер бывший главный тренер «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.

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